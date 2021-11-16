【性教育】家計會推性教育小百科　建議家長陪初小孩子閱讀

▲ 家計會推出最新性教育資源。（家計會提供）

家計會推出全新性教育小百科，協助家長滿足小學階段孩子的好奇心。家計會表示，孩童由小學階段學習性知識，有助建立健康的性態度及正面的人生觀，提醒家長不要小看孩子的領悟能力。

家計會《最初的旅程：圖解小寶貝的誕生》分為6個章節，涵蓋男女性生殖系統結構知識、懷孕及胎兒的成長、生產的過程及初生嬰兒的照顧等，以小學生為對象，建議家長陪伴初小的孩子閱讀，而高小或以上則可自行閱讀。

家計會表示，圖書以圖解形式，解釋較深入的相關生物及醫學知識，例如性別形成、基因及懷孕併發症等。資深教育主任周卉卉表示，孩子在不同的成長階段，對生命起源的知識有不同程度的需要，期望此書可成為孩子成長旅途中的陪伴。她又提醒，家長不要小看孩子的領悟能力，認為於小學階段去學習性知識，有助孩子建立健康的性態度及正面的人生觀。

更多詳情可到家計會網站瀏覽。

▲ 家計會《最初的旅程：圖解小寶貝的誕生》分為6個章節。（家計會提供）

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責任編輯：黃悅晴