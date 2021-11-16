【世界兒童日】圓方設1.5米高巨型熊啤啤+畫展 邀朱薰+陳柏宇倡正向管教保護兒童
休閒消費 17:04 2021/11/16
1月20日是世界兒童日，而今年的主題為「停止言語虐待 Save with LOVE」，用愛心保護兒童，滋養孩子心靈。
香港救助兒童會將於11月20日至28日期間於ELEMENTS圓方商場舉辦一系列活動，當中包括講「正」啲揭幕禮、畫出我心「晴」作品展覽、1.5米高巨型熊啤啤打卡點等，以喚起言語虐待對兒童成長影響的關注，並提倡正向管教，為兒童營造美好的未來。
點擊大圖了解詳情：
▼點擊圖片放大
+4
+3
世界兒童日：
講「正」啲活動
日期：11月20日（星期六）至28日（星期日）
地點：港鐵九龍站ELEMENTS圓方商場1樓水區 (ZARA對出)
開放時間： 11月20日- 下午4時至8時
11月21日至28日- 上午11時至晚上8時
1. 講「正」啲揭幕禮
日期：11月20日
時間：下午2時至3時
司儀及嘉賓：朱薰女士 （著名電台主持）、陳柏宇先生（著名歌手）、陳國齡醫生 （前香港瑪麗醫院精神科顧問醫生及兒童及青少年精神科主管）
2. 畫出我心「晴」作品展覽
兒童畫作展覽由3-12歲小朋友用畫筆表達被父母讚賞既心情，幅幅都色彩繽紛。
日期：11月20日- 11月28日
3. 1.5米巨型熊啤啤展覽
大家可以帶同小朋友與1.5米巨型熊啤啤打卡留念。
最新影片：
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
HKET APP家庭台更多影片：https://bit.ly/3xaDuJL
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
責任編輯：王芷瑩