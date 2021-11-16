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【世界兒童日】圓方設1.5米高巨型熊啤啤+畫展　邀朱薰+陳柏宇倡正向管教保護兒童

休閒消費 17:04 2021/11/16

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

適逢世界兒童日，香港救助兒童會將於11月20日至28日期間於ELEMENTS圓方商場舉辦一系列活動。（圖片由活動提供）

1月20日是世界兒童日，而今年的主題為「停止言語虐待 Save with LOVE」，用愛心保護兒童，滋養孩子心靈。

香港救助兒童會將於11月20日至28日期間於ELEMENTS圓方商場舉辦一系列活動，當中包括講「正」啲揭幕禮、畫出我心「晴」作品展覽、1.5米高巨型熊啤啤打卡點等，以喚起言語虐待對兒童成長影響的關注，並提倡正向管教，為兒童營造美好的未來。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
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世界兒童日：

講「正」啲活動

日期：11月20日（星期六）至28日（星期日）

地點：港鐵九龍站ELEMENTS圓方商場1樓水區 (ZARA對出)

開放時間： 11月20日- 下午4時至8時

11月21日至28日- 上午11時至晚上8時

1.　講「正」啲揭幕禮

日期：11月20日

時間：下午2時至3時

司儀及嘉賓：朱薰女士 （著名電台主持）、陳柏宇先生（著名歌手）、陳國齡醫生 （前香港瑪麗醫院精神科顧問醫生及兒童及青少年精神科主管）

2.　畫出我心「晴」作品展覽

兒童畫作展覽由3-12歲小朋友用畫筆表達被父母讚賞既心情，幅幅都色彩繽紛。

日期：11月20日- 11月28日

3.　1.5米巨型熊啤啤展覽

大家可以帶同小朋友與1.5米巨型熊啤啤打卡留念。

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責任編輯：王芷瑩

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