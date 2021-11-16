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【鬼妹孖住上】徐㴓喬工作增加荷包暴脹　單身謝嘉怡不怕過Lonely Christmas

娛樂 18:04 2021/11/16

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

風靡全球的人氣動漫《ONE PIECE海賊王》為慶祝動畫播映1,000集及預祝漫畫連載25周年，將與商場攜手打造「《ONE PIECE海賊王》MOST-SWEET Seacation聖誕啟航」主題活動。

今日（11月16日），大會更邀請了兩位圈中的「鬼妹仔」徐㴓喬（Asha）及謝嘉怡（Lisa）一同出現身，率先體驗打卡位及互動遊樂區。

憑ViuTV劇集《大叔的愛》人氣急升的徐㴓喬（Asha）和2020年港姐冠軍謝嘉怡（Lisa），今日獲邀出席「《ONE PIECE海賊王》MOST-SWEET Seacation聖誕啟航」主題活動，率先體驗７大打卡位及互動遊樂區。

（大會提供）

席間，二人挑戰糖果追逐體感遊戲，對於有運動習慣的她們來說毫無難度，玩得非常投入和歡樂。

擁有蘇格蘭血統的Lisa與英菲混血兒Asha，即場製作獨一無二的聖誕E-Card，提早向外地的親友送上聖誕祝福。

（大會提供）

首次見到7米高的「MOST-SWEET 烈陽號」，身為《ONE PIECE海賊王》粉絲的二人均表示興奮，為食的Lisa看到一眾化身「巨型甜品」的《ONE PIECE海賊王》經典船員角色時，還打趣道：「睇見都流晒口水！」談到聖誕將至，兩個「鬼妹仔」均表示會留港慶祝。

獲《大叔的愛》帶挈Job量大增的Asha，近日大膽演出ViuTV新綜藝節目《香港秘密搜查官》，她透露今次要找UFO和靈異故事，笑言冒險程度媲美《ONE PIECE海賊王》，並盼日後有更多演出機會，一止戲癮。直認荷包腫脹不少的Asha又謂：「假如聖誕唔使開工，應該會約朋友出去食餐好嘅。」

同場加映：曾志偉專訪

至於九月卸任的Lisa在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中更愈來愈多戲份，於劇中有多人追求的她，現實中則單身過節，於工作中渡過聖誕，她仍笑稱不怕過Lonely Christmas。

（大會提供）

由2021年11月17日至2022年1月2日，日本官方團隊設計、全球首度登場的7米高超巨型「MOST-SWEET 烈陽號」海盜船將駛進商場的中庭。

眾經典船員角色以全球首度曝光的ONE PIECE SWEETS系列造型，打扮成巨型甜點的船員現身不同角落之餘，船上更設置7大展區，讓大家冒險探索玩樂一番。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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