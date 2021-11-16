【野豬傷人】漁護署推人道毀滅　關注組斥妖魔化野豬不是文明社會做法

▲ 一名輔警日前在北角被野豬襲擊受傷後，漁護署宣佈會把在市區出沒的野豬人道毀滅。(經濟日報資料圖片)

一名輔警日前在北角被野豬襲擊受傷後，漁護署宣佈會把在市區出沒的野豬人道毀滅。香港野豬關注組曾發表聲明反對有關做法, 批評漁護署沒有諮詢公眾或動物保護組織，要求撤回政策。行政長官林鄭月娥出席今(16日)出席行政會議前重申，漁護署決定採取以往的策略，對於在市區出沒的野豬，採取毀滅的做法，是由於野豬傷人的情況惡化，為市民帶來風險，政府因而採取負責任的反應，以保障市民安全。

林鄭月娥表示，明白香港好多人愛護野生動物、大自然、濕地和魚塘，但最終都要令社會能保障市民安全，她強調政府不是貿然採取行動。她引述數字指出，過去幾年有約30宗野豬傷人個案，因此無理由看到情況惡化而不做任何事。

林鄭月娥又指出，有部分市民特意到一些野豬出沒地點餵野豬，她對於有關行為表示不贊成，因為會令野豬更願意在市區出沒，增加牠們的繁殖能力，因此政府不會不考慮提高刑罰，令市民不再餵飼野生動物。

香港野豬關注組幹事黃豪賢批評，當局決定人道毀滅走進市區的野豬已引起很多愛護動物人士不滿及反對，截止昨晚更有逾6萬名市民參與聯署，要求漁護署收回捕捉及人道毀滅市區野豬的決定，質疑當局為何迴避市民訴求。

根據漁護署數字顯示，過年10年共有36宗野豬傷人案件，黃豪賢質疑，「當中有幾多是野豬主動傷人」，強調野豬除非受到挑釁，「你捉佢，佢會想自我保護」，否則不會主動攻擊人。他認同，市民餵飼令野豬市區出沒，故關注組不反對當局提高刑罰，令市民不再餵飼野生動物，惟當局絕不需要「毀滅野豬」。

他表示，香港在野豬政策上原為先驅，廢除狩獵，採取「捕捉、避孕針/絶育、放回」政策，這政策需要時間及資源去完善，長遠減低人豬衝突，達致共存，「是文明社會的體現」，認為漁護署決定人道毀滅野豬是「妖魔化了牠們」但漁護署如今斷然重採人道毀滅政策，做法不人道，令人費解及憤怒。

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記者：洪芷晴