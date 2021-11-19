【創業追夢】公屋出身會考零分誤入歧途沉淪毒海　80後港男迷途知返為愛妻開網上花店

花是不少女生心頭好，花不僅令人快樂，還是心靈救藥。80後網上花店M Florist創辦人Ken來自基層家庭，年輕時不喜歡讀書，當年會考零分，又誤交損友加入黑社會，在朋輩影響下一度沉迷毒海，幸終迷途知返，更積極進修英文，增強競爭力。他更因太太喜歡花而創業開網上花店M Florist，期望透過花，能令人開心，見到別人開心，已是最大滿足感，一切辛苦都值得。

▲ 80後港男Ken迷途知返為愛妻開網上花店。（受訪者提供）

Ken憶述，年幼時居於公屋，爸爸從事五金工作，九成時間在內地上班，媽媽亦有工作，未有太多空閒時間陪伴左右，通常只得他和哥哥二人相伴，或交由居於鄰近的姨媽照顧。Ken坦言，中學時不自律及反叛，經常和其他街童流連屋邨，又不喜歡讀書，結果誤交損友，還一度沉迷毒海，

和朋友去disco玩，他們會叫我試下毒品之類。

踏入社會工作 努力不懈進修英文

結果當年會考零分，終日無所事事不務正業，經常徹夜未歸，有時淩晨5、6點才回家，醉到不醒人事，媽媽徹夜等待他歸家，眼見媽媽工作辛勞，仍擔憂自己前途，頓感内疚，醒覺要振作。

自此Ken立志遠離毒品，疏遠損友，中學畢業後在親戚介紹下，到柴灣印刷廠工作兩年，因當時居於天水圍，上班路途遙遠，媽媽不想他辛苦，就介紹他到自己任職的製衣廠做倉務員，為不想媽媽尷尬，遂開始認真工作，並邊做邊學。

工作一段時間後，Ken嘗試不同的工作，輾轉下加入採購行業，因工作需要經常用英文回覆客戶電郵，不諳英文的他不欲語言缺憾而無法晉升，故特意到專業的英語教育中心報讀課程，學習商業英文，還聽英文收音機增強英文能力。他分享到，美國公司設計師到香港開會，自己要用英文匯報，

當時驚到腳震，在一班外國人面前用英文講，當時在匯報前一周，自己收工回到家就不停練習，有時練到淩晨一、兩點。

開網上花店 一切緣於太太喜歡花

談及創業，Ken稱，踏入社會工作約10年，期間在一間公司認認識太太，對方很享受生活及喜歡鮮花，平時陪太太購買鮮花時，並非每一種花材在花店或網上都能找到，加上當時流行網上商業，故萌生開網上花店，一切緣於太太喜歡花，「見到她開心我就開心。」

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Ken稱，M Florist於2017年正式成立，當時將全部積蓄、投資6位數，抱著只需成功不許失敗的心態，坦言因自身對花一竅不通，剛成立頭一、兩年，一星期返足7日，每日上班12小時，一邊經營一邊改善，經營過程中都遇到不少問題，如遇買廣告，但對生意毫無幫助，太太購買的花材要更能滿足客戶需求等，幸經營到3年開始，達到收支平衡，現時一年營業額達600萬左右。

疫情衝擊下，不少行業深受影響，Ken坦言，疫情初期對網上花店有影響，因疫情嚴峻時，大家減少外出慶祝生日等，但這種影響比想象中短，僅維持兩三個月後就正常運作，同時部分人因疫情無法回港團聚，令到他們會在網上訂花贈送香港親友；甚至有客人送花到隔離酒店，令她們在隔離期間開心些，疫情生意額反而較以往好。他期望未來可開實體花店。

M Florist經營至今已4年，其間遇到不少困難，Ken分享到，第一年母親節，淩晨3時左右驚見部分花材不足夠，遂立即通宵駕車到花墟找花，幸當找到合適花材，自此之後，明白節日需及早預多花材。他亦稱，經營花店最大困難是送花，但鮮花易爛，危險度高，網上call車亦生意外，故此每次做接完訂單、做完花，他都會親自送花，曾試過由屯門送花到銅鑼灣，來回已將近三小時車程，下午送花，回到家已天黑。

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花可傳達快樂穩定情緒

雖然送花有難處，但Ken笑言，快樂是可以傳染，最大的感受是當見到收花人開心，自己都好開心。

當見到訂花人、收花人覺得花靚，好開心，我都好開心和很大滿足感，雖然辛苦，但一切都值得。

Ken亦稱，太太一直深信，花可令人開心，這也是堅持開店的原因之一，而網上花店，亦令Ken深深感受到花有抒情作用，他直言自己以前是個頗易煩燥的人，但自家中擺放鮮花後，令家居多了色彩，整個人亦較易心情愉悅，

如工作不如意，回家見到花，幫花澆水，看看花束等，一切的不愉快都會一掃而空，情緒亦較平靜穩定。

現時不少女生學一個花藝課程，就可在網上開花店，易入行，如何突圍而出？Ken坦言，近兩年，不少人轉行開網上花店，競爭性愈來愈大，但不會因新力軍有影響，因服務對象不同，而他們網店賣花同時，也會推銷服務，推銷花的故事，近期推出關注情緒抒發的作品，期望得到送花、收花人的認同。

推精神健康花作品 提醒關心身邊人

M Florist宗旨是，花是一種心靈救藥，Ken分享到，與其感情深厚的姨媽，10年前受情緒困擾而輕生，一度令整個家族情緒陷崩潰，他憶述，姨媽一直有情緒病，但可靠藥物控制，直至家庭支柱的姨丈失業，令姨丈及家庭主婦的姨媽頓感彷徨，某日姨丈因被魚骨骾喉，一星期後突然離世，這對姨媽來說是莫大打擊，她也因經濟壓力及照顧女兒，故需嘗試找工作養家糊口，在工作壓力下，姨媽情緒病再次浮現，甚至嚴重到無法出街，最後輕生。

Ken稱，媽媽與姨媽姐妹情深，姨媽輕生後，媽媽情緒也一度受到影響，Ken與太太透過花開解母親，陪伴母親，終令媽媽情緒得到舒緩。而姨媽事件令Ken正視情緒問題，認為都市人工作忙碌，難免影響情緒，遂推出關注精神健康的花作品，提醒大家多關心自己和身邊人的「心」情，Ken稱，

花是一種心靈救藥，當身邊人情緒低落時，我們可為她們送上鮮花。即使在普通的日子，也可給別人一束鮮花，為彼此的生活增添一點溫度。

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記者：黃存新