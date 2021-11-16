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【史維辭任】科大校長物色委員會13人名單　涉政協容永祺及信銀執董

社會 17:10 2021/11/16

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科大校長物色委員會13人名單包括多名科大校董會成員及現職教員。（資料圖片）

香港科技大學校長史維上周公布將於明年10月19日提早卸任，科大校董會今日（16日）通過成立校長物色委員會，據校方公布13人名單，主席由科大校董會主席廖長城擔任，餘下12人包括多名現屆校董會成員，包括身兼全國政協及考評局主席容永祺，以及信銀國際執行董事簡吳秋玉等，另包括多名現職科大副校及教職員等。

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廖長城今日向科大師生及校友發信，今布校董會今日通過成立校長物色委員會，並即將展開全球招聘工作，以覓得下任校長。他指出，委員會職權是提出下任校長建議，供大學校董會考慮，目標讓新校長於2022年10月或此後不久就任，即與現任校長史維明年10月19日卸任日期相近。

信中公布13人委員會名單，除主席一職由廖長城擔任，另包括多名科大校董會成員，包括身兼全國政協及考評局主席的容永祺、信銀國際執行董事兼副行政總裁簡吳秋玉，以及剛於本月初接任校董會副主席的卓亞融資行政總裁楊佳錩等。

其他委員亦包括多名科大管理層及教職員，包括科大協理副校長（研究及發展）陳子亭、科大副校長（行政）龐鼎全、科大工商管理學院院長譚嘉因、大學司庫姚建華及大學發展及校友事務處處長陳偉思等。

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記者：馮琪雅

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