【史維辭任】科大校長物色委員會13人名單　涉政協容永祺及信銀執董

▲ 科大校長物色委員會13人名單包括多名科大校董會成員及現職教員。（資料圖片）

香港科技大學校長史維上周公布將於明年10月19日提早卸任，科大校董會今日（16日）通過成立校長物色委員會，據校方公布13人名單，主席由科大校董會主席廖長城擔任，餘下12人包括多名現屆校董會成員，包括身兼全國政協及考評局主席容永祺，以及信銀國際執行董事簡吳秋玉等，另包括多名現職科大副校及教職員等。

【史維辭任】曾促徹查周梓樂死訊 科大學生會前會長評史維作風開明：好嘅教育家，詳情即看：【下一頁】

廖長城今日向科大師生及校友發信，今布校董會今日通過成立校長物色委員會，並即將展開全球招聘工作，以覓得下任校長。他指出，委員會職權是提出下任校長建議，供大學校董會考慮，目標讓新校長於2022年10月或此後不久就任，即與現任校長史維明年10月19日卸任日期相近。

信中公布13人委員會名單，除主席一職由廖長城擔任，另包括多名科大校董會成員，包括身兼全國政協及考評局主席的容永祺、信銀國際執行董事兼副行政總裁簡吳秋玉，以及剛於本月初接任校董會副主席的卓亞融資行政總裁楊佳錩等。

其他委員亦包括多名科大管理層及教職員，包括科大協理副校長（研究及發展）陳子亭、科大副校長（行政）龐鼎全、科大工商管理學院院長譚嘉因、大學司庫姚建華及大學發展及校友事務處處長陳偉思等。

最新熱門影片：過多蛋白質或加速鈣質流失 營養師拆解飲食謬誤令孩子「高人一等」

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅