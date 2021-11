【MIRROR功課】鏡粉老師要求睇12子節目兼作文　中學生不滿︰寫咗3篇讚MIRROR

男團MIRROR人氣爆燈兼形象正面,俘虜萬千女性的歡心,開始有家長老師借MIRROR的效應去教育下一代。繼早前有鏡粉港媽製作英文教材後,有中學老師也要求學生睇MIRROR的節目去答問題兼作文,令學生大吃不消,更因為老師而開始討厭MIRROR。

有學生在《名校Secrets》Instagram上匿名發文,指學校負責教導其他學習經歷(OLE)的老師是鏡粉,由開學第一節課就不斷讚MIRROR有多好。學生起初也不以為然,直到老師開始逼迫他們看MIRROR的表演和節目,要寫文稱讚MIRROR,令學生「feel到唔對路」。

該名學生另附上兩張工作紙的截圖,題目要求學生於觀看影片後作答,其中一條問題︰

參考答案提及了MIRROR成員姜濤(Keung To)、陳卓賢(Ian Chan)及盧瀚霆(Anson Lo),並提到in the camp(在營內),相信影片是來自ViuTV節目《調教你MIRROR》。

I appreciate Keung To care Ian Chan in the camp. Keung held Ian’s hands, stay there with him...Anson Lo said think about to talk with Ian more...