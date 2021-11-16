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【MIRROR功課】鏡粉老師要求睇12子節目兼作文　中學生不滿︰寫咗3篇讚MIRROR

教育 18:13 2021/11/16

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

有中學生投訴，遭鏡粉老師要求睇MIRROR節目兼作文讚揚12子。

男團MIRROR人氣爆燈兼形象正面，俘虜萬千女性的歡心，開始有家長老師借MIRROR的效應去教育下一代。繼早前有鏡粉港媽製作英文教材後，有中學老師也要求學生睇MIRROR的節目去答問題兼作文，令學生大吃不消，更因為老師而開始討厭MIRROR。

有學生在《名校Secrets》Instagram上匿名發文，指學校負責教導其他學習經歷（OLE）的老師是鏡粉，由開學第一節課就不斷讚MIRROR有多好。學生起初也不以為然，直到老師開始逼迫他們看MIRROR的表演和節目，要寫文稱讚MIRROR，令學生「feel到唔對路」。

該名學生另附上兩張工作紙的截圖，題目要求學生於觀看影片後作答，其中一條問題︰

單元三的影片內容中，有哪些方面給予你鼓勵/令你感動？為什麼？

    點擊圖片放大
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參考答案提及了MIRROR成員姜濤（Keung To）、陳卓賢（Ian Chan）及盧瀚霆（Anson Lo），並提到in the camp（在營內），相信影片是來自ViuTV節目《調教你MIRROR》。

I appreciate Keung To care Ian Chan in the camp. Keung held Ian’s hands, stay there with him...Anson Lo said think about to talk with Ian more...

最新影片︰過多蛋白質或加速鈣質流失 營養師拆解飲食謬誤令孩子「高人一等」

學生稱，由開學至今「已經寫咗3篇關於MIRROR有幾好嘅作文，搞到我同我班同學煩到死。」雖然他明白錯不在MIRROR，但因為MIRROR已多次變成功課，令他開始對MIRROR開始反感。

呢個老師令我開始憎MIRROR，但我知唔關佢哋事，但我又忍唔住憎MIRROR，我真係煩到死！

帖文引來網民兩極留言，有人認為老師「追星追到公私不分」、「不應強迫別人欣賞或鍾意，只會令人更討厭」；有網民則認為老師只是教欣賞不同人的優點，都是正面的事。點擊圖片即睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
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責任編輯︰王明芳

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