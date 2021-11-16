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【六中全會】鄭若驊：香港作為唯一普通法地區　可助國家參與勾劃國際法提供意見

政治 17:21 2021/11/16

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律政司司長鄭若驊。（資料圖片）

律政司司長鄭若驊指，香港特區作為國家唯一的普通法地區，配合成文法體系，可以助力國家在參與勾劃國際法的過程中提供更完整的意見。

鄭若驊今日在第三期「中國法基本原則課程」開班典禮致辭時表示，剛剛閉幕的中共19屆六中全會，通過了重要的決議，當中也強調全面依法治國，律政司在這方面必定會加以配合。

鄭若驊提及，國家主席習近平強調要以全面依法治國新理念新思想新戰略為指導，堅持依法治國、依法執政、依法行政共同推進，法治國家、法治政府、法治社會一體建設。律政司作為香港特區政府負責處理法律事務，以及透過具策略性的法律政策，促進法治和司法公義的部門，亦希望能協助提升香港律師對內地司法體制和國家最新情況的理解。

鄭若驊續指，律政司會加強培育具備國際視野、通曉國際規則、國家觀念深厚的法律人才，為建設法治中國，依法維護國家主權、安全、發展利益作出貢獻。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

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責任編輯：陳葆琳

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