【高脂陷阱】狂食牛肉燉雞進補腹痛入ICU　女子血脂超標67倍抽出「牛奶血」

▲ 狂食牛肉燉雞進補腹痛入ICU，女子血脂超標67倍抽出「牛奶血」。

秋冬天氣轉冷，廣州一名女子總覺自己身體虛弱，於是進食大量牛肉和燉雞等補身，未料腹部劇烈疼痛，檢查後發現血脂嚴重超標，比正常人高67倍，更出現血液更呈乳白色，女子最終確診高脂血症胰腺炎，病情危重，被送入深切治療部（ICU）。

據內地傳媒報道，53歲的張女平時特別喜歡吃肉，而且總覺得自己營養不良，身體虛弱，因此經常會進補。病發當晚，張女一下子吃了3斤牛肉和海參燉雞等「大補」食物後，因腹痛被送到醫院檢查。

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經抽血化驗後，發現張女的血脂肪嚴重超標，高達114.2mmol/L，比正常人高67倍；總膽固醇達22.85mmol/L，為正常人的4倍；脂肪酶也高達534.1。

她的靜脈血經放置後，更出現類似奶茶的顔色。另外，腹部電腦掃描（CT）顯示胰臟水腫增大。醫生判斷張女確診嚴重急性胰臟炎，並出現腎功能衰竭情況，病情危重，需送入ICU救治。

重症醫學科主任醫生李宙採用中西醫結合治療，為患者進行緊急血漿置換、血液淨化及內科治療措施，同時透過穴位注射、穴位貼敷、中藥口服等，促進胃腸動力、減輕腸道水腫、減輕腹腔高壓。

經治療後，張女的病情得到控制，血脂從最高的114.2mmol/L下降至7mmol/L，腹部也不再疼痛，目前已康復出院，化險為夷的張女更對醫護人員說：

我以後再也不吃牛肉了，改吃素了。

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醫生：牛奶血可致血管栓塞增中風風險

香港紅十字會輸血服務中心醫務總監李卓廣醫生，曾受訪指出，不少港人出現「牛奶血」問題，成因是他們吃得太肥膩，長期過量吸收油分，令原本呈半透明金黃色的血漿和血小板變成奶黃色。

李醫生指出，血液三酸甘油脂過高可引致胰臟發炎問題，會令血脂增加出現「牛奶血」，長遠令血管栓塞，增加患心臟病及中風風險。

他提醒，市民應少食高脂食物，例如打邊爐時，少吃肥牛等肉類、生根、響鈴及不要點麻辣湯。而餐飲盡量不選擇咖啡或茶，可選擇檸水，又或在餐後2、3小時才喝茶或咖啡，待身體有充足時間吸收食物中的鐵質，同時適量進食含豐富鐵質的食物。

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責任編輯：羅嘉欣