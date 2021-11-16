【年宵市場】維園175個濕貨攤位全數租出　最高成交價為6萬元

▲ 維園175個濕貨攤位全數租出，最高成交價為6萬元。（資料圖片）

維多利亞公園2022年農曆年宵市場攤位的公開競投今日（16日）結束。食環署指，175個濕貨攤位全部租出。

食環署發言人表示，今年維園攤位競投的總收入為451萬元，去年的總收入則為246萬元，175個濕貨攤位全部租出，攤位的成交價由底價5,440元至60,500元，平均競投價約為25,770元。

發言人提醒投得攤位人士，須遵守特許協議內所列的全部條款及規定，否則署方有權解除該特許協議，而獲許可人須即時將攤位騰空。

另外，深水埗花墟公園、觀塘觀塘遊樂場及黃大仙摩士公園的年宵市場攤位競投將分別在11月17、18和19日於荔枝角政府合署二樓禮堂舉行。深水埗長沙灣遊樂場的年宵市場攤位競投將在11月19日於上址舉行。東涌達東路花園年宵市場的攤位競投將於11月22日在海港政府大樓舉行。

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責任編輯：李榮忠