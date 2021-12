家族性遺傳高膽固醇增加年輕人心臟病發或中風風險¹ ²

壞膽固醇過高會影響血管健康,容易誘發心臟病或中風。一般患者會透過他汀類(Statins)藥物及改善生活習慣,將膽固醇降至目標水平3。本港目前約有三至四萬名家族性遺傳高膽固醇患者1,他們患心血管疾病的風險較一般人高出20倍4,嚴重的患者甚至在20歲前已經發病1。香港心臟專科學院前院長及心臟科專科醫生陳藝賢表示,部份家族性遺傳高膽固醇患者單靠控制飲食、運動,甚至一般降膽固醇藥物,治療效果並不理想5,需要配合PCSK9抑制劑治療方可控制壞膽固醇水平。研究顯示,PCKS9抑制劑可將壞膽固醇進一步下降近六成6。近期醫管局已將可應用於家族性遺傳高膽固醇的PCSK9抑制劑,由自費藥物轉為專用藥物7,按公立醫院及診所標準收費,為病者帶來佳音。



壞膽固醇過高會在血管內壁積聚,形成「粥樣斑塊」,令血管逐步收窄。「斑塊」容易碎裂,形成血栓,導致心臟病發或腦中風,甚至有生命危險3。每200個華人中,推算有一人有先天性遺傳的家族性遺傳高膽固醇1。患者早在年輕時,甚至一出生,便有高壞膽固醇4,而且情況較難受控制。

患者難察覺「黃色斑瘤」徵狀



香港心臟專科學院前院長及心臟科專科醫生陳藝賢表示:「一般人的壞膽固醇要控制在3mmol/L(毫摩爾/升)或以下。但即使病情輕微的家族性遺傳高膽固醇患者,壞膽固醇也會超過4.9mmol/L,嚴重者甚至會超過10mmol/L。壞膽固醇超過10mmol/L的人士,很大機會屬家族性遺傳8。」



父或母任何一方有家族性遺傳高膽固醇,子女有50%機會遺傳此病。患者出現心血管疾病風險,較一般人高逾20倍4。陳醫生續稱:「一般壞膽固醇過高的男女性患者,通常分別在55歲後及60歲後才發病。但有嚴重的家族性遺傳高膽固醇患者可以在20歲前已經病發1,甚至因此不幸離世。」陳醫生見過一位年僅18歲少女,因為嚴重的家族性遺傳高膽固醇誘發冠心病,要緊急進行心臟搭橋手術。



家族性遺傳高膽固醇患者另一臨床特徵是在眼瞼或身體關節肌腱位置上,出現黃色斑塊4,惟陳醫生表示,除非是專業醫護人員,一般市民較難從表徵察覺黃色斑瘤。醫生可以用荷蘭脂質臨床網絡診斷標準(DLCNC),按個人及家屬病史、壞膽固醇水平及其他表面症狀,作出診斷1。



運動與改善飲食習慣能控制病情



家族性遺傳高膽固醇患者第一線治療方案包括運動、健康飲食和他汀類降膽固醇藥6,只要及早發現及配合嚴謹的治療,家族性遺傳高膽固醇患者的壞膽固醇水平及心血管疾病風險都可以減低。陳醫生表示:「醫學界對於家族性遺傳高膽固醇患者的壞膽固醇的目標水平未有共識。一般認為,未出現心血管疾病的家族性遺傳高膽固醇患者,要將壞膽固醇水平降至1.8mmol/L或以下8。要降至此水平並不容易,良好生活習慣,控制體重及戒煙是基本條件,更要配合藥物治療。一般壞膽固醇過高患者會使用的他汀類藥物,可令壞膽固醇水平降低二至六成。家族性遺傳高膽固醇患者壞膽固醇偏高,即使下降六成亦未必達標。除了他汀類藥物或其他口服降膽固醇藥物外,有些病人需要額外處方PCSK9抑制劑。研究數據顯示,PCSK9抑制劑效果顯著,能進一步將壞膽固醇降低約6成8。」

PCSK9抑制劑已由自費藥轉為專用藥物7

PCSK9是一種人體酵素,高PCSK9水平會令壞膽固醇水平升高,引致心血管疾病。PCSK9抑制劑能抑制該酵素,從而降低壞膽固醇水平9。PCSK9抑制劑過往是自費藥物,最近醫院管理局已將PCSK9抑制劑在家族性遺傳高膽固醇的應用轉為專用藥物7,即按公立醫院及診所標準收取藥費。陳藝賢醫生表示,由於PCSK9抑制劑為針劑,部分病人對打針有抗拒。但患者要明白家族性遺傳高膽固醇的嚴重性,及需要更嚴謹的治療。他建議市民要留意身體徵兆,如上斜路時胸口痛、半邊身無力、突然語塞等情況,有可能是心血管疾病的癥兆,要及早求醫,對症下藥10 。

