【死因研訊】少女頭暈入院治療後不治　排板顯示死者獲處方抗生素後逾9小時才獲注射

▲ 時任瑪嘉烈醫院內科醫生鄧宇軒今於死因庭作供。梁錦麟攝

21歲少女於2017年到瑪嘉烈醫院求醫後不治，死因研訊今（16日）午續。當日替死者進行急救的醫生今作供稱，是次個案是由病毒引起心肌炎，而死者於送往深切治療部前曾兩度心跳停頓。醫生曾於晚上7時45分處方抗生素及抗病毒劑予死者，而排板顯示死者於翌日凌晨5時才獲安排注射抗生素。

當日為死者蘇潔茵進行急救的時任瑪嘉烈醫院內科醫生鄧宇軒今作供稱，他於2016年正式成為醫生，2017年1月4日當日下午接獲護士通知，死者有神智轉變。惟鄧當時正處理另外4名病人，故未能即時趕至內科病房。鄧於同日傍晚6時半再接到護士通知，指死者的驗血報告有異常，鄧約於晚上7時10分抵達內科病房。

▲ 死者蘇潔茵父母今到死因庭應訊。梁錦麟攝

鄧指到達病房後曾觀察死者10數秒，發現死者不斷輾轉反側及吐口水。鄧指，死者當時神智有轉變及心臟酵素高，但心電圖顯示正常，因此懷疑死者中樞神經系統受感染，須進行腰椎穿刺，並安排死者於當晚9時進行電腦掃描。

鄧指於進行腰椎穿刺前，死者首次出現心跳停頓，歷時約8分鐘。鄧及護士隨即替死者進行心外壓，並注射強心針始恢復心跳。其後於轉送深切治療部期間，死者的心跳再次停頓約10分鐘，此時醫療團體再為死者注射4支強心針。

鄧又指，若由細菌引起的心肌炎可以抗生素處理，惟是次個案是由病毒引起，同時心肌炎是排除性疾病，因此當時需排除死者受中樞神經系統感染的可能性。鄧引述排板指，他當晚7時45分曾處方抗生素及抗病毒劑予死者，而排板顯示死者翌日凌晨5時方被注射抗生素。

另外，時任瑪嘉烈醫院內科病房護士崔詠儀今作供稱，當日死者並無嘔吐，只是不斷吐出透明的口水。死者父親隨即激動地指「你有無睇過㗎！」，而死者母親亦一度落淚指「正一大話精！」。

死因研訊明（17日）續。

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記者：梁錦麟