【再度延期】香港國際七人欖球賽延至明年11月舉行　疫情期間5次延期或取消

▲ 香港國際七人欖球賽延期至明年11月舉行。（經濟日報資料圖片）

香港欖球總會和國際欖球理事會宣布，原定於明年4月舉行的「國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽」將再度延期至明年11月舉行，為新冠肺炎疫情以來第5次延期或取消「香港國際七人欖球賽」。

欖總今日（16日）公布再度將比賽延期至明年11月4日至6日，宣布延期之日與賽事舉行日期相距12個月，欖總希望在此期間，全球疫苗接種率繼續增長，而香港的邊境也能逐漸開放，讓第45屆香港國際七人欖球賽可順利迎接所有隊伍參賽。

欖總表示，認為延期安排符合賽事、參賽隊伍及球迷的最佳利益。欖總行政總裁麥偉彬（Robbie McRobbie）表示，無法確保明年4月所有參賽隊伍都能自由出入境，以及賽事能以高水準上演，因此將賽事再次押後，消解球隊、球迷的顧慮以及欖總在營運財務上面臨的各種不確定性。

麥偉彬強調，一直支持政府鼓勵社區疫苗接種的努力，欖總所有員工和職業運動員都已經完成兩劑疫苗接種，亦相信鼓勵疫苗接種是加快安全通關的最有效方法，並寄望在明年11月之前，國際商業、旅遊和體育賽事能夠全面恢復，懇請球迷繼續耐心等待。

欖總又說，自疫情至今已累計虧損2億港元，「香港國際七人欖球賽」連番延期更迫使欖總用盡財政儲備、裁減了超過百分之40的員工，並結束了其職業球員計劃。

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責任編輯：黃悅晴