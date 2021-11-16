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【生命鬥士】患白血病難捱痛苦治療失去希望　5歲兒問媽媽︰死了是甚麼樣子

兒童健康 18:00 2021/11/16

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5歲兒患白血病難捱痛苦治療，問媽媽死亡是甚麼。

對抗病魔需要很多力量，遇上痛苦治療難免會出現負面想法。內地一名5歲男童在2年前確診白血病，病情反覆，約1個月前再次入院，男孩接受連串的痛苦治療，似乎對生命失去希望，竟然跟媽媽談起死亡，「餓死了你知道是甚麼樣子嗎」，令媽媽感到心碎。

綜合內地傳媒報道，中國河北一名5歲男童「默默」，2019年底因為持續反覆發燒、腿痛等，送醫接受檢查確診患上白血病。小人兒抗癌期間經歷很多檢查治療，捱了很多針，包括腰椎穿刺、骨髓穿刺等，亦受到藥物、治療副作用等影響，經常沒食慾想嘔吐。

5歲兒白血病病情反覆

媽媽將兒子對抗病魔的過程記錄下來，在微博開設以「抗白小默默」為名的帳戶，希望提醒自己、兒子及病友等，無論有多少難、多少苦，生活還是要繼續，勇敢面對生活的挑戰。

好景不常，去年12月，醫生告知默默進行化療已無法緩解病情，家人不惜籌錢出現債務，安排兒子接受骨髓移植。媽媽自己接受骨髓配對時，曾體會到穿刺的痛苦，當兒子進行腰椎穿刺時，見他忍受小小聲的哭，媽媽無比心痛。

白血病童問媽媽︰餓死了你知道是甚麼樣子嗎？（微博影片截圖）

最新影片︰過多蛋白質或加速鈣質流失 營養師拆解飲食謬誤令孩子「高人一等」

病兒問媽媽︰死了是甚麼樣子

剛剛5個多月前默默做完移植手術，可是於本月初又檢查出惡性基因，面臨復發。媽媽知道兒子感受到自己的病況反覆，近日問媽媽有關死亡的問題，並似淡淡然、有點哀傷地講述他對死亡的概念︰

餓死了你知道是甚麼樣子嗎？你就變成一個細胞，讓人家埋起來，埋墳裡。

從影片所見，媽媽聽後呆了半秒才懂得回應，安慰兒子地說︰

唔……你餓不死，天天輸那麼多牛奶、輸那麼多糖，餓不死啊！

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心痛兒子對生命感絕望

媽媽在微博發放該母子對話的影片，撰文表示孩子的眼裡已經没有光了，現在他只有和我說以前出去玩的事情會有一點笑臉，其他時間很少笑，不知道小小的他每天都想些甚麼。

難捱痛苦治療的默默，似乎慢慢對生命失去希望，5歲的默默其實曾勸媽媽再生一個小孩代替他。此段默默講述有關死亡的影片在網路上引起迴響，網民都很心痛男孩辛苦抗病，感到他的絕望，紛紛為他打氣，「一定能挺住！你是最棒的」、「想到那些針已覺痛，要勇敢的堅持住」。

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責任編輯：王明芳

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