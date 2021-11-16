【檢測待行】機場二號臨時樣本採集中心周四起啓用　將處理由內地抵港的旅客

▲ 機場二號臨時樣本採集中心周四起啓用，將處理由內地抵港的旅客。（資料圖片）

衞生署今日（16日）公布，香港國際機場T1衛星客運廊內設置的二號臨時樣本採集中心將會由11月18日起啓用，將處理由內地經機場抵港的旅客。

衞生署指，由11月18日開始，二號臨時樣本採集中心將處理由內地經機場抵港的旅客，而一號臨時樣本採集中心將會處理由台灣及海外地區抵港的旅客，以分隔來自不同風險地區的旅客。

衞生署發言人強調，全球疫情持續嚴峻，特區政府決心保障市民健康，同時亦為日後恢復與內地通關或跨境出行創造有利條件，因此各項「外防輸入、內防擴散」的抗疫措施均不能鬆懈。

現時，所有從香港國際機場入境的人士抵港後須立即前往設於機場的臨時樣本採集中心，由專人採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本作2019冠狀病毒病核酸檢測，並須留在該中心等候檢測結果，其後才可辦理入境手續。

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責任編輯：李榮忠