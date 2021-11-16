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【失業率】工聯會：加強失業及就業不足支援措施　包括推緊急失業或停工現金津貼等

社會 18:07 2021/11/16

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

本港失業率回落至4.3%，就業不足率跌至1.9%，工聯會回應指，政府應認真思考加強勞工失業及就業不足的情況下的支援措施。（馮漢柱攝）

政府統計處今日（16日）公布，本港失業率回落至4.3%，就業不足率跌至1.9%（詳情即看：下一頁）。工聯會回應指，政府應認真思考加強勞工失業及就業不足的情況下的支援措施，避免新一次失業潮來臨時，再次出現基層勞工叫苦連天的慘況。

工聯權委主任丘燿誠稱，貧窮人口上升，其中一個原因是受到疫情衝擊，失業及收入下降的情況突出所累，突顯了目前香港缺乏失業保障及在職貧窮嚴重的問題，政府應認真思考加強勞工失業及就業不足的情況下的支援措施，包括推出緊急失業或停工現金津貼；研究長遠的失業援助計劃，修補勞工保障缺口，及落實和開創更多優質多元的就業職位。

他又補充指報告中顯示25至29歲的貧窮青年中，有近7成無業，有3成為在職貧窮青年，當中不缺高學歷人士，政府應開拓經濟新機遇，積極融入大灣區，創造更多優質就業職位，為青年營造上流空間。

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

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責任編輯：余思嵐

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