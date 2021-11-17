【靚太廚房】KOL媽媽教整親子甜品　零失敗玫瑰花蘋果批

▲ 今集《靚太廚房》 請來KOL媽媽Chloe MaMa帶同女兒Candice一起做一款賣相精緻又簡單的玫瑰花蘋果批。

今集《靚太廚房》 請來KOL媽媽Chloe MaMa帶同女兒Candice一起做一款賣相精緻又簡單的玫瑰花蘋果批。當中攪拌麵粉、擀粉團及用蘋果砌出玫瑰花造型的步驟都可以請小朋友幫手，從中享受親子樂，是一個溫馨親子活動好選擇！

▲ Chloe MaMa（左）、女兒Candice（右）（湛斯雅攝）

材料

批底：

無鹽牛油 200克

中筯麵粉 250克

蘋果醋 半湯匙

水40亳升

鹽1/4茶匙

蘋果餡：

細蘋果 2個

肉桂粉 半茶匙

細砂糖 25克

檸檬汁 20亳升

水 50亳升

無鹽牛油 15克

蘋果醬：

細砂糖（Caster Sugar） 20克

檸檬汁 1湯匙

其他：

蛋黃 1隻

防潮糖霜 適量

做法

1. 將麵粉過篩，加入凍牛油搓揉，再加入水及蘋果醋，加入鹽，搓成麵團。

2. 用保鮮紙包著，雪約1小時變硬。

3. 蘋果切碎放入鍋內，加入玉桂粉、牛油、水、細砂糖及檸檬汁。

4. 小火煮至軟身，取起蘋果留汁，再加入細砂糖及檸檬汁製作蘋果醬，煮至稠身。

5. 取出粉團擀成薄身，裁出蘋果形狀，蘋果身中央位置輕輕壓平。

6. 加入蘋果醬，再放上玫瑰花造型的蘋果，在其餘位置掃蛋漿。

7. 放入已預熱180度的焗爐焗約15分鐘，最後在面層灑上防潮糖霜裝飾。

Chloe MaMa的Facebook/Instagram

最新影片：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

HKET APP家庭台更多影片：https://bit.ly/3xaDuJL

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王芷瑩