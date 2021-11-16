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【傑出人才】中大十位教授獲選為「2021年最廣獲徵引研究人員」　包括許樹昌、莫樹錦、黃秀娟等教授

社會 18:02 2021/11/16

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

中大十位教授獲選為「2021年最廣獲徵引研究人員」。（資料圖片）

全球領先的專業資訊服務提供者科睿唯安（Clarivate Analytics）今日（16日）公布最廣獲徵引研究人員名單，香港中文大學有十位教授獲選錄為「2021年最廣獲徵引研究人員」。

今年獲選錄的中大學者分別來自醫學、科學、工程及社會科學系，分別為：

  • 醫學院內科及藥物治療學系呼吸系統科講座教授許樹昌
  • 醫學院腫瘤學系系主任兼李樹芬醫學基金腫瘤學教授莫樹錦
  • 中大榮休講座教授沈祖堯
  • 醫學院內科及藥物治療學系教授黃秀娟
  • 醫學院（名譽）臨床教授陳力元
  • 醫學院莫慶堯醫學教授兼內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科主任黃煒燊
  • 理學院生命科學學院榮休教授王保強
  • 理學院化學系研究教授余濟美
  • 社會科學院卓敏地理與資源管理學教授關美寶
    • 點擊圖片放大
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獲選錄的學者都是全球頂尖研究人員，學術表現卓越。過去十年，他們有多份學術著作在其學科領域產生重大及廣泛的影響力，更晉身全球被引用文章排名首1%。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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