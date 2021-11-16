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【選舉制度】香港專業人士（北京）協會周六辦座談會　簡介新選舉制度

政治 18:05 2021/11/16

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香港專業人士（北京）協會周六辦座談會簡介新選舉制度。（資料圖片）

香港專業人士（北京）協會與香港內地經貿協會將於本周六（20日）舉辦座談會，簡介最新的香港選舉制度、相關機構、選舉安排等內容，講解完善選舉制度對香港的重要意義，使內地港人更加了解如何行使基本法賦予的選舉權。

主講嘉賓包括全國人大常委會常委譚耀宗、全國港澳研究會理事田飛龍，以及港府政制及內地事務局官員等。與會對象為在北京的內地港人，也歡迎其他內地港人線上參加。有興趣參加可按此報名。

日期︰2021年11月20日（星期六）
時間︰15︰00-16︰30
參與方式︰線上 

主講嘉賓︰
- 全國人大常委會常委譚耀宗先生
- 香港特別行政區政府政制及內地事務局官員
- 全國港澳研究會理事田飛龍副教授 

發起人︰馮國佑（內地港人團體代表選委）、黃炳逢（內地港人團體代表選委） 
主辦單位︰香港專業人士（北京）協會、香港內地經貿協會
支持單位︰香港特別行政區政府駐北京辦事處

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳葆琳

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