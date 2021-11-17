【靚太廚房】KOL媽媽教整健兒童小食　層層疊雜果奇亞籽布甸

▲ 今集《靚太廚房》邀請到KOL媽媽Chloe MaMa教大家整雜果奇亞籽布甸。

今集《靚太廚房》邀請到KOL媽媽Chloe MaMa教我們做一款簡單又健康的兒童小食：雜果奇亞籽布甸，當中採用了不同顏色的水果，配上乳酪和杏仁奶，做成一層一層的雜果杯，色彩繽紛。

▲ Chloe MaMa（左）、主持Ricca（右）（湛斯雅攝）

Chloe MaMa指雜果奇亞籽布甸當中的奇亞籽、火龍果、希臘乳酪對腸胃有益，有助小朋友便便暢通。這個布甸有助改善便秘、幫助消化，好適合小朋友食用。

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材料

原味奇亞籽：

杏仁奶110毫升

奇亞籽30克

蜜糖 1茶匙

火龍果味：

紅肉火龍果 半個

杏仁奶 40毫升

奇亞籽30克

其他：

芒果 1個

希臘乳酪 1杯

堅果 適量

做法

1. 將奇亞籽加入杏仁奶，再加入奇亞籽，再加入適量蜜糖，浸約3-4小時。

2. 紅火龍果攪碎，加入杏仁奶，再加入奇亞籽，浸約3-4小時。

3. 芒果壓碎，備用。

4. 一層一層的放入杯中，令布甸杯色彩繽紛，面層加適量堅果即成。

Chloe MaMa分享大家還可以選用小朋友喜歡的生果，相信小朋友一定很開心。各位媽媽不妨試試做這個簡單小食！

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記者：王芷瑩