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【靚太廚房】KOL媽媽教整健兒童小食　層層疊雜果奇亞籽布甸

休閒消費 15:13 2021/11/17

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

今集《靚太廚房》邀請到KOL媽媽Chloe MaMa教大家整雜果奇亞籽布甸。

今集《靚太廚房》邀請到KOL媽媽Chloe MaMa教我們做一款簡單又健康的兒童小食：雜果奇亞籽布甸，當中採用了不同顏色的水果，配上乳酪和杏仁奶，做成一層一層的雜果杯，色彩繽紛。

Chloe MaMa（左）、主持Ricca（右）（湛斯雅攝）

Chloe MaMa指雜果奇亞籽布甸當中的奇亞籽、火龍果、希臘乳酪對腸胃有益，有助小朋友便便暢通。這個布甸有助改善便秘、幫助消化，好適合小朋友食用。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
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材料

原味奇亞籽：

杏仁奶110毫升
奇亞籽30克
蜜糖 1茶匙

火龍果味：

紅肉火龍果 半個
杏仁奶 40毫升
奇亞籽30克

其他：

芒果　1個
希臘乳酪　1杯
堅果　適量

做法

1.　將奇亞籽加入杏仁奶，再加入奇亞籽，再加入適量蜜糖，浸約3-4小時。

2.　紅火龍果攪碎，加入杏仁奶，再加入奇亞籽，浸約3-4小時。

3.　芒果壓碎，備用。

4.　一層一層的放入杯中，令布甸杯色彩繽紛，面層加適量堅果即成。

Chloe MaMa分享大家還可以選用小朋友喜歡的生果，相信小朋友一定很開心。各位媽媽不妨試試做這個簡單小食！

Chloe MaMa的Facebook/Instagram

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記者：王芷瑩

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