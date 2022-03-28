【靚太廚房】KOL媽媽教整健康兒童小食 層層疊雜果奇亞籽布甸
今集《靚太廚房》邀請到KOL媽媽Chloe MaMa教我們做一款簡單又健康的兒童小食：雜果奇亞籽布甸，當中採用了不同顏色的水果，配上乳酪和杏仁奶，做成一層一層的雜果杯，色彩繽紛。
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Chloe MaMa指雜果奇亞籽布甸當中的奇亞籽、火龍果、希臘乳酪對腸胃有益，有助小朋友便便暢通。這個布甸有助改善便秘、幫助消化，好適合小朋友食用。
點擊大圖了解詳情：
材料
原味奇亞籽：
杏仁奶110毫升
奇亞籽30克
蜜糖 1茶匙
火龍果味：
紅肉火龍果 半個
杏仁奶 40毫升
奇亞籽30克
其他：
芒果 1個
希臘乳酪 1杯
堅果 適量
做法
1. 將奇亞籽加入杏仁奶，再加入奇亞籽，再加入適量蜜糖，浸約3-4小時。
2. 紅火龍果攪碎，加入杏仁奶，再加入奇亞籽，浸約3-4小時。
3. 芒果壓碎，備用。
4. 一層一層的放入杯中，令布甸杯色彩繽紛，面層加適量堅果即成。
Chloe MaMa分享大家還可以選用小朋友喜歡的生果，相信小朋友一定很開心。各位媽媽不妨試試做這個簡單小食！
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記者：王芷瑩