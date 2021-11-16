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【傑出人才】港大31學者獲選「2021年最廣獲徵引研究人員」列全港之冠　包括袁國勇、梁卓偉、張翔等

社會 18:22 2021/11/16

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港大31學者獲選為「2021年最廣獲徵引研究人員」。（資料圖片）

科睿唯安（Clarivate Analytics）今日（16日）公布最廣獲徵引研究人員名單，香港大學有31位學者獲選錄為「2021年度最廣獲徵引研究人員」。今年亦是港大第一次被列入全球首50間有最多「最廣獲徵引研究人員」院校，入選學者數目是去年的2倍多，持續為香港院校之中最多。

名單如下：

計算機科學

  • 電機電子工程系副教授黃凱斌

跨領域

  • 微生物學系助理專職研究員蔡建飄
  • 公共衛生學院名譽教授施綺芸
  • 微生物學系名譽助理教授陳國雄
  • 微生物學系名譽臨床教授鄭智聰
  • 微生物學系助理教授朱軒
  • 公共衞生學院流行病和生物統計學分部主任、流行病學講座教授高本恩
  • 港大副校長（學術發展）、地理系環球可持續發展講座教授宮鵬
  • 機械工程系控制工程講座教授林參
  • 香港大學李嘉誠醫學院院長、公共衞生學院公共衞生醫學講座教授、施玉榮伉儷基金教授（民眾健康）梁卓偉
  • 機械工程系系主任教授梁耀彰
  • 病理學系教授麥德華
  • 公共衞生學院病毒學講座教授、譚華正基金教授（醫療科學）裴偉士
  • 土木工程系教授湯初陽
  • 微生物學系名譽臨床教授胡釗逸
  • 公共衞生學院流行病和生物統計學教授胡子祺
  • 微生物學系名譽助理教授葉植恩
  • 微生物學系助理教授袁碩峰

工商經濟

  • 經濟及工商管理學院教授周政

環境及生態學

  • 土木工程系環境工程講座教授張彤

地球科學

  • 地球科學系教授孫敏
  • 地球科學系講座教授趙國春

免疫學

  • 微生物學系系主任兼臨床副教授杜啟泓
  • 微生物學系傳染病學講座教授、霍英東基金教授（傳染病學）袁國勇

免疫學及微生物學

  • 微生物學系臨床副教授陳福和

材料科學

  • 機械工程系未來電子講座教授李連忠

數學

  • 數學系教授袁曉明

微生物學

  • 公共衞生學院公共衞生實驗室科學分部主任及教授潘烈文

物理學

  • 物理學系講座教授姚望
  • 理學院副院長(中國及環球事務)、物理學系講座教授張霜
  • 香港大學校長、物理學系及工程系講座教授張翔

港大31學者獲選為「2021年最廣獲徵引研究人員」。（港大提供）

根據負責數據分析的科睿唯安的資料，全球有來自70多個國家的6,602名學者獲「2021年度最廣獲徵引研究人員」，其中3,774位屬於專門的學術範疇，2,828位屬跨領域研究。獲選錄的都是學術表現卓越的世界頂級學者，他們的多份學術著作，在其學術範疇得以晉身年度内全球被引用最多首1%的學術文章，是所屬研究領域内極具影響力的人物。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃穎津

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