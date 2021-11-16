【傑出人才】港大31學者獲選「2021年最廣獲徵引研究人員」列全港之冠　包括袁國勇、梁卓偉、張翔等

▲ 港大31學者獲選為「2021年最廣獲徵引研究人員」。（資料圖片）

科睿唯安（Clarivate Analytics）今日（16日）公布最廣獲徵引研究人員名單，香港大學有31位學者獲選錄為「2021年度最廣獲徵引研究人員」。今年亦是港大第一次被列入全球首50間有最多「最廣獲徵引研究人員」院校，入選學者數目是去年的2倍多，持續為香港院校之中最多。

名單如下：

計算機科學 電機電子工程系副教授黃凱斌 跨領域 微生物學系助理專職研究員蔡建飄

公共衛生學院名譽教授施綺芸

微生物學系名譽助理教授陳國雄

微生物學系名譽臨床教授鄭智聰

微生物學系助理教授朱軒

公共衞生學院流行病和生物統計學分部主任、流行病學講座教授高本恩

港大副校長（學術發展）、地理系環球可持續發展講座教授宮鵬

機械工程系控制工程講座教授林參

香港大學李嘉誠醫學院院長、公共衞生學院公共衞生醫學講座教授、施玉榮伉儷基金教授（民眾健康）梁卓偉

機械工程系系主任教授梁耀彰

病理學系教授麥德華

公共衞生學院病毒學講座教授、譚華正基金教授（醫療科學）裴偉士

土木工程系教授湯初陽

微生物學系名譽臨床教授胡釗逸

公共衞生學院流行病和生物統計學教授胡子祺

微生物學系名譽助理教授葉植恩

微生物學系助理教授袁碩峰 工商經濟 經濟及工商管理學院教授周政 環境及生態學 土木工程系環境工程講座教授張彤 地球科學 地球科學系教授孫敏

地球科學系講座教授趙國春 免疫學 微生物學系系主任兼臨床副教授杜啟泓

微生物學系傳染病學講座教授、霍英東基金教授（傳染病學）袁國勇 免疫學及微生物學 微生物學系臨床副教授陳福和 材料科學 機械工程系未來電子講座教授李連忠 數學 數學系教授袁曉明 微生物學 公共衞生學院公共衞生實驗室科學分部主任及教授潘烈文 物理學 物理學系講座教授姚望

理學院副院長(中國及環球事務)、物理學系講座教授張霜

香港大學校長、物理學系及工程系講座教授張翔

▲ 港大31學者獲選為「2021年最廣獲徵引研究人員」。（港大提供）

根據負責數據分析的科睿唯安的資料，全球有來自70多個國家的6,602名學者獲「2021年度最廣獲徵引研究人員」，其中3,774位屬於專門的學術範疇，2,828位屬跨領域研究。獲選錄的都是學術表現卓越的世界頂級學者，他們的多份學術著作，在其學術範疇得以晉身年度内全球被引用最多首1%的學術文章，是所屬研究領域内極具影響力的人物。

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責任編輯：黃穎津