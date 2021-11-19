【校長訪問】直資培基書院推IAL課程   助學生拓建國際視野

▲ 李建鋒校長加入培基16年，期望培育每位「培基人」具備「S.P.K.C.」的特質，成為未來領袖。

置身於香港國際大都會，香港神託會培基書院（下稱培基書院）很早已推出獨特的「學習無疆界」」（Learning Without Walls, LEWOWA）課程，帶領學生走出香港，擴闊國際視野，並於今年首辦International Advanced Level（IAL）課程，方便學生畢業後赴英國等熱門地點升學，冀藉多管齊下，培育具國際視野、正向思維及探索精神等多元優勢的「培基人」。



本港不少中學會定期推出海外交流及參觀活動，卻甚少如培基書院般自創校以來，即以培育學生的國際視野作為一大發展重點。由本年度起，該校更引入IAL這項在全球獲廣泛認可的國際版英國高中課程，供中四學生選讀，成功通過考試對申請入讀英國、美國、加拿大及澳洲等地的世界頂尖大學皆大有幫助，正能讓學生進一步拓闊眼界及提升英語水平。

增設國際課程 銜接海外升學

李建鋒校長加入培基書院16年，見證學校一貫積極推動學生建立國際視野，力求令每位「培基人」均能成為認識及尊重不同文化的全球公民。他指出香港是一個國際化城市，新一代未來有需要與不同國籍和種族的人共同相處、工作及合作。因此，培基書院早已將國際視野定為重點發展項目之一，當中語文更是重要的溝通媒介，故除特設英國文學等特色科目外，也增設如日文及韓文等third language（第三語言），使學生可及早掌握拓展國際視野的能力。

▲ 李建鋒校長加入培基書院16年，見證學校積極推動學生建立國際視野。

提到增設IAL課程，李校長稱，培基書院在創校初期已考慮引入國際課程，惟當時本港正籌備推出DSE（中學文憑試），逐步取代會考及高考（AL），學校決定先將焦點投放於本地課程，直至經過10多年茁壯成長，決定重新思考以本身的定位和教學團隊的優勢開辦國際課程。如大部分老師均曾應考AL，以及英國是畢業生留學的首選地等，鎖定開辦IAL課程，並於2017年向教育局申請。

我們希望給予培基人多一個選擇，讓有志赴海外升學的學生，可留在原校選修IAL課程，再報讀英國的大學，無論在節省學費與生活費等開支以至成長等方面，均有很大的幫助。

有說：讀萬卷書不如行萬里路，培基書院認為兩者同樣重要。曾帶同學生赴巴黎及台灣等地進行學習體驗的校長直言，深明海外體驗有助拓展學生的國際視野，故甫創校已開展「學習無疆界」課程，每年提供約30個課程給中一至中五學生選擇，當中海外及本地課程各佔一半，確保同學在5年中，最少有一年可赴海外體驗。

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集五大元素 為學生規劃未來

每個課程的各個項目皆經過教學團隊深思熟慮，使學生可更好地規劃未來，並統稱為SEALS（海豹），箇中別具意義。

李校長闡釋，S即Servant leaders，反映學校期望學生成為僕人領袖，學懂關顧他人，如課程安排同學到斐濟幫助當地人修橋補路及維修家居；E即Explorers（探索），意指讓學生有機會到一些鮮有踏足的地點，如一帶一路的哈薩克斯坦及非洲的毛里裘斯等，了解日常較少接觸的多元文化；A即Adventurers，鼓勵學生化身冒險家，勇於跳出框框，如學習駕駛帆船等；L即Life planners（生涯規劃），期望同學通過參與不同項目，探尋合適的事業發展路向；而最後的S就是 Scholars（學者），藉層出不窮的活動及場景，豐富學生的知識，藉此五大元素，經歷生命的改變。

培基書院的同學們也很珍惜這個踏出安舒區的機會。李校長舉例稱，曾有籃球隊隊員報名到台灣藝術之旅，期間對裝置藝術產生濃厚興趣，回港後更與家長及同學分享箇中得著，展現籃球員在藝術發展亦有無限可能；另有同學赴日本學習舞台管理後，畢業後升讀演藝學院繼續進修。對於他們來說，學習無疆界的契機，正提供了一個生命改變的轉捩點。

現在全校有約1,000名學生及100名教師，師生比例約1:10，並現時設有15個committees（委員會），全面覆蓋career life planning（生涯規劃）及global education（寰宇教育）等範疇。

李校長補充，以生涯規劃為例，學校有一個六年一貫的課程，更為高中生設立了輔導小組，中六同學更可接受一對一的升學輔導，由選科至應考DSE以及未來升學，提供充分的支援。

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英文採小班教學 關顧學習需要

對於體驗式學習的成效，在培基書院執教11年的英文科主任袁綺筠感受甚深，她指「學習無疆界」的海外體驗，讓學生的眼界大為擴闊，且對學習作為國際語言的英文更具興趣。而小班教學，有助老師對每位學生加深了解，因而可在課程設計上作出更多班本支援，如她曾為喜歡運動的班別引入英語旁述的球賽，大大提升其學習動力，成效顯著。

展望未來，李校長強調，該校將持續拓展學生的國際視野，期望培育每位「培基人」具備「S.P.K.C.（培基書院的英文簡稱）」的特質，集僕人領袖（Servant leaders）、正向思維者（Positive thinkers）、熱愛學習者（Keen learners），以及充滿自信的探索者（Confident explorers）於一身，在事業發展有所成就之餘，更能為社會作出貢獻。