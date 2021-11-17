【超市大搜查】31款潤唇膏保濕力大比拼　《LDK》推薦多款A+級滋潤易塗抹潤唇膏【附完整排名】

▲ 31款潤唇膏保濕力大比拼。

天氣開始乾燥，一支保濕力足夠的潤唇膏非常重要。日本無廣告美妝權威雜誌《LDK》日前比較市面31款熱門潤唇膏的保濕力、使用感及方便性，為各款產品評分及列出2021年最新的保濕潤唇膏排行榜。

《LDK》準備了31款潤唇膏，包括不少熱門產品及品牌如：曼秀雷敦、Nivea、Shiseido等。評分標準有三項，分別為保濕力、使用感及方便度。並將結果分成3類：500日元以下、500日元以上、罐裝型。

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500日元（約34港元）以下平價潤唇膏

即使是500日元（約34港元）以下的平價潤唇膏，亦有表現突出的好產品。13款平價潤唇膏中，以「曼秀雷敦溫感高保濕潤唇膏」表現最佳，保濕力好而且使用感優秀。另外，Nivea多款產品亦奪B級。不過，「曼秀雷敦Deep Moist潤唇膏」只奪C級，故縱使屬於相同品牌，但消費者購買前仍需認清不同產品。不同產品有不同的保濕效果。

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500日元或以上潤唇膏：

31款產品中表現最好，奪得全部A+評分的產品，來自「Locobase repair lip cream」。《LDK》實驗結果顯示該產品有壓倒性的保濕力。

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罐裝潤唇膏：

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責任編輯：羅嘉欣