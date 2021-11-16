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【食物中毒】7人於旺角LAB EAT Restaurant & Bar食生蠔後腹瀉嘔吐　兩人求醫無須入院

社會 19:05 2021/11/16

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

衞生防護中心今日公布兩宗食物中毒個案。 （資料圖片）

衞生防護中心今日（16日）公布，7名女子於旺角T.O.P的LAB EAT Restaurant & Bar進食生蠔後疑食物中毒，其中兩人求醫，全部人情況穩定。

中心公布正調查兩宗懷疑食物中毒個案，共涉7人，首宗個案涉兩名年齡分別為56及60歲的女子，她們於11月12日在涉事餐廳進食生蠔，約3小時30分鐘後出現腹痛、腹瀉及嘔吐病徵。另一宗個案涉5名女子，年齡介乎26至28歲，她們於11月13日在同一食肆進食生蠔，約39小時30分鐘後出現類似病徵。其中兩名受影響人士已求醫，無須入院，全部病人情況穩定。

中心發言人說，已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。發言人提醒，市民在外進食時，應注意避免進食生的海產，要小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔。

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責任編輯：黃悅晴

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