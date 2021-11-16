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練美娟約俄仔把臂同遊　娟姐騷才藝手繪浪漫聖誕

娛樂 18:00 2021/11/16

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

練美娟和俄仔出席聖誕活動。

練美娟（娟姐）今日（16號）特意跟設計系出身的「小鮮肉」Ansheles（俄仔），出席《聖誕「紙」想遊世界》，為活動拍攝宣傳片，二人更畫興大發，大玩Art Jamming。

在俄仔專業指導下，「畫壇新星」娟姐即席揮毫，畫出夢寐以求的俄羅斯白色聖誕。

Marina的紙雕作品曾多次於世界各地公開展出，今次《聖誕「紙」想遊世界》是她在香港的首個個展，不但將30個世界各地的旅遊名勝收納於精巧的水晶球中，更創造18倍高的巨型紙雕聖誕球。

曾於香港及俄羅斯修讀設計系的俄仔更即場化身娟姐私人畫畫導師，大方分享作畫心得。兩人合力將俄羅斯標誌性的白色聖誕送到大家眼前，更對娟姐的處女作大感滿意。

畫壇初哥娟姐表示：「我覺得水晶球是『夢幻』的代名詞，因為入面的世界好靚，望著水晶球就會幻想究竟生活於裡面的感覺會是如何！見到白雪紛飛，就會聯想卡通片中的聖誕節，和屋企人、朋友聚在一起的感覺，好溫暖。平日很少機會執筆畫畫，今次難得與俄仔一同創作聖誕球，非常興奮。」

俄仔亦指：「我讀設計出身，今次千色匯又邀請了俄羅斯藝術家舉行展覽，可以在香港欣賞到同樣是俄羅斯人創作的精美紙雕，特別有親切感。」

最新影片推介：曾志偉訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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