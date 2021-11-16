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【我是現場】夥C AllStar開騷提早過聖誕　欣宜預告跳熱舞

娛樂 14:00 2021/11/16

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

《我是現場》第四擊。

2021年全新本地音樂會系列《我是現場》音樂會004將為樂迷帶來鄭欣宜 x C AllStar的五人組合，在聖誕蒞臨之前，與大家提早歡度節日。

Joyce與C AllStar都有同台演出的機會，但聯手開Show卻是首次。難得與C AllStar聯手霸佔Star Hall，Joyce揚言要挑戰不太擅長的和音！

Joyce說：「C AllStar做的A Capella好靚、好和諧，但我係和音災難，但都想突破自己，同佢哋夾一Part，唱一首歌都好。」

C AllStar四子。

對此C AllStar十分歡迎，安仔更提議：「有啲歌可以有個高音部，就等Joyce挑戰一下。」除了合唱外，King想為Joyce的作品「加料」，他說：「Joyce有好多跳舞歌，或者幫佢做Remix，做啲電子上嘅合作。」

音樂以外，相信很多樂迷都很期待欣賞Joyce於現場跳舞，她當然樂意至極，更說：「如果C AllStar可以同我跳舞梗係更好啦！之前為咗音樂會開會，我好似偷聽到釗峰話想跳舞。」釗峰笑言：「會盡量配合Joyce，喺佢隔離伴舞，佢勁歌我哋十字步。」Jase更說：「我哋會為Joyce新研製四十步，4個人跳十字步，就係四十步。」

欣宜預告跳舞。

鄰近聖誕這個Joyce與C AllStar最愛的節日，五人坦言未開show已興奮，更期望將節日氣氛帶到我是現場的現場，興之所致，或有機會即席讓樂迷點歌，與眾同樂。釗峰說：「如果有人點英文歌，咁Joyce就可以係英文歌擔當。」On仔聞言即道：「點歌的話就真係我是現場喇！好貼題！」釗峰又補充說：「我仲想睇Joyce臨場爆肚，大家都知，女歌手嚟講，佢講嘢都係首屈一指，希望佢爆肚時我哋都可以好歡欣。」

最新影片推介：曾志偉訪問

 

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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