Disney+香港啟動慶典

今晚(11月16日)在網上串流播放的「Disney+香港啟動慶典」特備節目在晚上播出,鄭中基及謝安琪盛裝出席為首對於香港迪士尼樂園奇妙夢想城堡前表演的嘉賓,獻唱一系迪士尼經典樂曲。



活動上,鄭中基獻唱迪士尼與彼思的電影歌曲,包括《反斗奇兵》的《You’ve Got A Friend In Me》及《玩轉極樂園》的《Remember Me》;謝安琪演繹經典動畫《美女與野獸》的主題曲《Beauty and the Beast》。

鄭中基及謝安琪之後更攜手合唱多首跨越時代的迪士尼經典樂曲,包括:《獅子王》的《Can You Feel The Love Tonight》、《阿拉丁》的《A Whole New World》,以及《魔雪奇緣2》的《Into The Unknown》。



於活動尾聲,鄭中基及謝安琪更與一眾迪士尼、彼思朋友及Marvel超級英雄,在香港迪士尼樂園煙火的夜空下一同現身,將氣氛推至高峰。

