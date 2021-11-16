鄉議局例會　19名選委界候選人到場拉票

▲ 經民聯梁美芬（右一）與陸翰民（左二）今日現身鄉議局。

立法會新增的40個選委會界別議席，由1,500人組成的選委會投票產生，最終吸引51人競爭。今日的鄉議會執委會例會，就吸引當中的19名候選人拜會，爭取手握27票的鄉議局支持。

鄉議局今日舉行的執委會，是立法會選舉前的最後一次會議。鄉議局主席劉業強稱，本身只安排政黨人士到鄉議局見面，但有其他候選人聞風而至。結果，每名候選人只得3分鐘拉票，時間非常緊湊。

▲ 5名民建聯選委會候選人，與候選人陳月明（左三）合照。

19名候選人並非同時現身，而是以政黨分批到場，3個政黨：新民黨、經民聯及民建聯，他們參加選委會界別的候選人都有現身，而沒有政黨背景的候選人，全國政協委員吳傑莊及蘇長榮、中電中國區總裁陳紹雄、教聯會副主席鄧飛等8人，則獲安排另一場次。

事實上，選委會界別採用全票制，即是每名選民必須投足40票，所以各大政黨、商會或親中社團，都傾向與友好組織合組「祝福名單」，希望透過捆綁投票，以增加彼此勝算。因此，不少候選人都排住隊到民建聯、工聯會等票倉拉票，冀得到對方支持。

▲ 劉業強（中）與莫錦貴（右）一同參選鄉議局界別。

另外，劉業強正循鄉議會界別爭取連任立法會議員。他說，正與27個鄉事委員會見面，目前已經走訪近半，又透露行程會為修改《新界條例》去釋放祖堂地一事，了解鄉民想法。

至於提名了劉業強，後來又報名參選的鄉議局副主席莫錦貴，其選舉工程似乎待抽籤結果才開始。他強調，鄉議局界別沒有惡性競爭，「劉主席和我有傾偈。」

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