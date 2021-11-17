【港人好故事】將幻想世界帶到現實　法律系畢業生投身迪士尼幻想創意工程

▲ 李秉彧勝出「迪士尼幻想工程香港挑戰賽」後，獲得香港迪士尼樂園實習機會，現為華特迪士尼幻想工程創意設計師。（香港迪士尼提供圖片）

全球首個「魔雪奇緣園區」正在香港迪士尼樂園興建中，園區設計師之一的李秉彧（Alfred）是法律系畢業生，後因興趣深造插畫，機緣巧合下參加「迪士尼幻想工程香港挑戰賽」，並投身樂園設計至今。他現時負責設計樂園場景，將幻想世界帶到現實。

談到新園區設計工作，李秉彧為了盡善盡美，曾到美國迪士尼學師半年，他透露新園區的設計、插畫、擺設均有考究，相信不論男女都能感到享受、置身童話世界。

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「魔雪奇緣園區」 亦有份參與

華特迪士尼幻想工程創意工程師李秉彧從小就對畫畫有深厚興趣，他在英國列斯大學法律系畢業後原可成為一名律師，但興趣將他帶上另一條路，重歸校園，到香港薩凡納設計大學修讀插畫。

學問總是知易行難，學有所成的李秉彧為證明自己能做好設計，在2012年與3名同窗組隊參加「迪士尼幻想工程香港挑戰賽」，結果憑藉對迪士尼的了解和體驗式的遊樂設計，贏得了冠軍，打開樂園設計生涯的序章。

「以前一直只知道自己喜歡畫畫，但參加了迪士尼比賽後，才知道主題樂園設計原來是一項很專門的職業。」李秉彧贏出比賽後得到了在迪士尼實習的機會，到不同部門學習，涉獵到場景、海報、室內設計等不同範疇，讓他更了解樂園的運作。

設計「灰熊山谷」餐車 最難忘

當中最難忘的，是負責「灰熊山谷」餐車設計，他坦言將設計變為現實，是一件開心的事情，而該餐車獲樂園沿用至今。李秉彧認為，兩個月的實習經驗寶貴，令他對樂園設計產生興趣，並在2014年畢業後加入迪士尼工作。

目前他正為迪士尼樂園的全新「魔雪奇緣園區」進行創作，當中的過山車「雪嶺滑雪橇」便是他的作品之一，設計範圍涵蓋室內設計、插畫、擺設等。他透露，「魔雪奇緣園區」用上許多電影中的色調和設計，早前更曾到美國迪士尼「取經」，學習當地創作過程，將更多故事式體驗帶回香港，保證能讓遊客仿如置身童話世界之中。

「星戰」設施 李秉彧另一得意作

李秉彧的另一個得意作是「星戰極速穿梭」遊樂設施，排隊區的X-wing戰機、場景設計，都是他和團隊的心血。李秉彧本身是「星戰」迷，希望將這項遊樂設施建造成「星戰」基地。過程中他做了不少資料蒐集，由世界觀至配色的運用都需一一考究，才能將夢想中的「星戰」基地實體化。他表示，樂園設計和其他設計不同，廣告設計大都只展示一段時間，但樂園設計的展示時間較長，更有滿足感。

李秉彧於2014年畢業於香港薩凡納藝術設計學院，並正式加入迪士尼幻想工程，擔任概念工程師，並於2017年獲晉升為創意工程師，先後參與多項香港迪士尼的設計項目，包括「星球大戰TM︰入侵明日世界」主題活動、探險世界新設的魔海奇緣凱旋慶典等，亦有份參與香港迪士尼跨年擴建及發展計劃中「魔雪奇緣」主題區的設計項目。

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責任編輯 李志強