【港人好故事】幻想工程挑戰賽今年重辦　展實力良機11月26日截止

▲ 李秉彧(左)在2012年勝出挑戰賽，當年的隊友亦有兩位都加入了迪士尼，成為迪士尼幻想工程師。(香港迪士尼提供圖片)

「迪士尼幻想工程香港挑戰賽（挑戰賽）」正接受報名，下周五（26日）截止。李秉彧推薦修讀設計、工程等相關科目的學生參賽，認為是表現實力的好機會，勝出的隊伍更有機會到迪士尼實習，是難得的機會。他並寄語同學，設計就是呈現故事的不同方法，希望他們可以發揮創意，將更多好故事帶給大家。

勝出隊伍可到迪士尼實習



▲ 李秉彧在2012年勝出「迪士尼幻想工程香港挑戰賽」。(香港迪士尼提供圖片)

▲ 當年的隊友亦有兩位都加入了迪士尼，成為迪士尼幻想工程師。(香港迪士尼提供圖片)

挑戰賽在美國已有近30年歷史，10年前引進本港，惟過去兩年因疫情停辦，至今重辦。李秉彧介紹指，每屆挑戰賽的主題都不同，例如自己當年要向香港遊客介紹米奇老鼠的「前輩」幸運兔奧斯華，並用了3D模型、實物、插畫等，展示了景點、餐廳、活動等設計。

今年則要向外星人介紹地球，並讓外星人賓至如歸；他形容題目具挑戰，學生脫離熟悉的角色後，更需要運用創意和多角度思考。

李秉彧指，挑戰賽是證明自己的好機會，修讀平面設計、建築、工程等學科的學生均可參加組隊比賽，又寄語同學，設計就是呈現故事的不同方法，希望同學發揮創意，將更多好故事帶給大家。

李秉彧︰團隊合作最重要

他又分享「貼士」指，團隊合作很重要，參加者可一起「度」好故事，再分工進行設計，過程中要多考慮如何讓人融入故事中，讓人親身體驗。他又建議學生，組隊時可以集合各領域的專才，便能更易收穫不同思考各度。

今年挑戰賽將於下周五截至，至今已有數十隊報名參賽，爭奪最後8至10個決賽席位。勝出的隊伍除可獲現金獎勵外，更可到迪士尼幻想工程實習。

迪士尼幻想工程香港2022挑戰賽 --

截止報名日期︰2021年11月26日

合資格參賽者通知︰2021年12月6日

提交書面報告︰2022年1月14日

決賽隊伍通知︰2022年3月1日

決賽隊伍簡介會︰2022年3月

決賽隊伍簡報會及公布比賽結果︰2022年5月

今年比賽題目 --

「太空旅遊」︰以近期熱門的太空旅遊為題材，要求參賽者為來自不同環境及情況的外星賓客設計一次探索地球之旅，作品要向外星賓客介紹地球的奇妙美麗之處，讓他們感受到賓至如歸的窩心體驗。

比賽勝出隊伍將可獲以下獎勵 --

冠軍隊伍可享有「迪士尼幻想工程」6至8星期實習，由專業的幻想工程師負責指導，並有機會參與香港迪士尼的設計項目。

現金獎勵

所有決賽隊伍可免費獲贈「奇妙處處通」一年會籍

詳情及報名網址

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責任編輯 李志強