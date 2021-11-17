【正向教育】推正向教育多鼓勵少責罵 曹金霖夫人幼稚園校長：小朋友負面情緒減少

▲ 幼稚園推正向教育多鼓勵少責罵，媽媽獲益：子女面對困難態度積極。

現今的學生學業壓力大，近日更有不少學生自殺事件發生，為提升學生的抗逆力、心理健康以及幸福感。保良局於2018/19 學年開展幼稚園資助「正向教育發展計劃」，旨在提升學童、教師、非教職員及家長的身心健康和幸福感。當中已有3間學校完成為期3年的計劃，而曹金霖夫人幼稚園就是其中之一， 校長指學校推行正向教育的成果理想，並開始陸續推廣至其他幼稚園。

情緒會影響小朋友學習，甚至生活，要做足預防功夫，讓學生不怕面對失敗，挫折。幼稚園正向教育計劃教育心理學家陳秀慧博士及其團隊，一同帶領學校參與，實踐正向教育。曹金霖夫人幼稚園趙美琪校長指，計劃中小朋友可以在生活上有實際應用，例如解決問題的能力。眼見學生、家長及職員的情緒狀態、樂觀程度、思維模式有明顯的轉變，她也感到十分開心，自己也變得懂得欣賞同事的努力，互相幫助。

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家長的正向計劃

參加正向教育計劃的家長馬太育有一子一女，馬太指在正向教育下，小朋友有很大轉變，例如小朋友的態度變得正面，在功課上遇到困難，小朋友都會勇於接受的挑戰，例如主動跟家人說：「不要說出答案，我要自己做，我可以的！」馬太坦言未有參正向教育前，小朋友遇到問題時，都不會想嘗試，只會說不喜歡。現在孩子的自信心比之前明顯增強，當小朋友擔心升小一，馬太自己也會以學習到的正向方式鼓勵兒子。

你現在未能做到，不代表你未來也不行。

除了面對困難的態度有所改變，就連對待身邊的人都會盡顯愛心，甚至影響身邊人。「哥哥變得更關心及照顧妹妹，而妹妹也受到哥哥的影響，二人會喜歡分享，主動幫助大家，即使有爭執，他們很快就和好如切，主動道歉認錯。」未有受正向教育的培訓前，馬太對小朋友的態度強硬，經培訓後，說話方式改變，多用欣賞及鼓勵性說話與孩子溝通，減少責備，令到馬太的心態都變得正面。

同樣有兩位小朋友的家長洪太指，兒子在過去3年間接觸正向教育計劃，而女兒於小學才接觸，因此兒子會比較有自信心、勇敢以及進取的思維，相反，女兒明顯難以表達情緒，自信心較弱，不過也隨著計劃下，也勇於說出不開心的事情，嘗試去面對找方法解決。

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當然兒子也有不敢嘗試的一面，洪太指自己會用正向語言鼓勵兒子，「你試下啦！你可以的！加油。」身體力行與兒子面對困難，而兒子也會為他人打氣。

正向教育令他有關愛別人的心，與小朋友建立共同語言，互相了解。

計劃不但改變自己，同時也改變了丈夫。「以前丈夫會責罵子女成績差，每女兒沒有自信心，不過經計劃的指導下，丈夫換個方式與子女溝通，少了責備，多了鼓勵，態度軟化，家庭氣氛都變得正面。」

非教職員也是學校一份子

為了令學校充滿正向氛圍，學校的教師及非教職員均有正向教育的培訓。趙美琪校長指，「不同的角色都會接觸到學生，一兩句的說話都會對小朋友造成影響，因此非教職員也需要了解學生的發展。」其中一名受正向教育培訓的非教職員車長馮尚聰分享，指小朋友在車上難免會尿褲子，以前會說「又黎（瀨尿）啦？」，但經過課程培訓後，會轉換說話為「不要緊，下次記得安排好時間去廁所，你可以做得更好！」如果小朋友下次沒有尿褲子，更會稱讚他們。

因為一句說話都足以影響小朋友的內心。

教師的正向教育

而教師經過正向的培訓後，會在課程上設立不同活動教育小朋友要正向思考，曹金霖夫人幼稚園的李寶翠老師在導學生時，會利用教具平靜學生心情，用夾子讓學生表達自己當天的心情，再詢問學生為何有負面情緒，藉此讓小朋友有機會思考自己情緒，學懂如何表達，避免累積負面情緒。

另外會使用不同的繪本讓學生學習，建立正向的人生，「繪本人物可以深入小朋友心，從而可以打開小朋友的思維，接觸新事物，更樂意學習。」發揮他們的性格強項外，還可以豐富小朋友學習經歷，讓學生覺得只要肯動腦筋，轉換思想，努力嘗試不同學習策略，讓他們覺得自己學得到及做得到，便能遇挫不折，敢於擁抱挑戰，並保持心情開朗，表現更好。

繪本令我們有共同語言，建立溝通渠道，當我很生氣並說變了紅色時，學生就可以容易理解到我的情緒，從而做得更好。

未有正向計劃時，老師指自己使用較少鼓勵說話，只會叫小朋友先做，但現在會鼓勵學生慢慢嘗試，不強逼。「老師會陪住你，不用害怕。」說話可以加強對小朋友的自信心，更勇於挑戰。

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小朋友最大的轉變

趙美琪校長指，「於幼稚園任職 30 年，在正向教育的計劃下，最明顯看到小朋友的改變是少了負面情緒及哭鬧，遇到挫敗時，都可以在短時間回復。」小朋友變得更願意分享，彼此會互想鼓勵。小朋友的情緒及心理，從小就受身邊人影響，「父母的角色最為重要，因此把正向教育推至家長的培訓。」為的是建立正向氛圍及小朋友的正面心理，以達至學生的身心有良好發展，增加他們的幸福感，以及抗逆能力。

計劃更會於2021/22學年起，陸續推廣至49間屬下幼稚園、幼稚園暨幼兒園以及8間非本局的幼稚園，希望可以把正向教育全面推廣，讓學生可以用正向態度面對一切。

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記者：蕭雅文