【強制檢測】36個指明地方納強檢　涉初確個案曾遊香港迪士尼 (一文看清強檢清單)

▲ 因應２宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，共有27個指明地方被納入強制檢測公告，包括香港迪士尼樂園。資料圖片

政府深夜就最新強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處36個指明地方人士，在11月18日之前接受新冠病毒核酸檢測。政府解釋，因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，共有27個指明地方被納入強制檢測公告，包括香港迪士尼樂園、柴灣新翠花園４座、香港仔逸港居３座等。

此外，因應早前3宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處4個指明地方的人士需，亦要再次進行檢測。

另外，由於5間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。

2021年11月16日強制檢測公告詳情 (須於2021年11月18日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年11月14日至11月16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。)

A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

1. 新翠花園4座 -- 柴灣柴灣道233號；任何在10月25日至11月16日期間曾身處超過兩小時的人士

2. 逸港居3座 -- 香港仔香港仔海傍道3號；任何在10月26日至11月16日期間曾身處超過兩小時的人士

3. 香港迪士尼樂園 -- 大嶼山香港迪士尼樂園度假區；任何在11月14日上午11時至下午6時期間曾身處的人士

4. 稻香 -- 柴灣盛泰道100號杏花新城2樓204號鋪；任何在11月13日上午10時至下午3時期間曾身處的人士

5. 柴灣街市 -- 柴灣柴灣道338號柴灣市政大廈地下及1樓；任何在11月8日上午8時至上午10時、11月9日上午8時至上午10時、11月10日上午8時至上午10時、11月11日上午8時至上午10時或11月12日上午8時至上午10時期間曾身處的人士

6. 漁灣街市 -- 柴灣怡豐街33號地下；任何在11月8日上午8時至上午10時、11月9日上午8時至上午10時、11月10日上午8時至上午10時、11月11日上午8時至上午10時或11月12日上午8時至上午10時期間曾身處的人士

7. 入境事務處 -- 灣仔告士打道7號入境事務大樓8樓；任何在11月5日下午1時至下午4時期間曾身處的人士

8. 東南醫學檢驗有限公司 -- 灣仔軒尼斯道245-251號守時商業大廈5樓 B 室；任何在11月5日上午11時至下午1時期間曾身處的人士

9. 阿信女傭 -- 銅鑼灣希慎道2至4號蟾宮大廈1樓112至113室；任何在11月5日中午12時至下午3時期間曾身處的人士

10. 潮苑餐廳 -- 香港仔東勝道7號地下；任何在11月16日上午9時至中午12時期間曾身處的人士

11. 御名軒 -- 天后電氣道22-52號金殿大廈1樓；任何在11月15日下午6時至下午11時期間曾身處的人士

12. 龍薈 -- 香港仔南寧街1-5號香港仔中心第3期1樓；任何在11月15日上午8時至上午11時期間曾身處的人士

13. 靠得住粥麵小館_-- 香港仔南寧街6-12號香港仔中心第4期1樓14號鋪；任何在11月13日上午8時至上午10時期間曾身處的人士

14. 周大福(翡翠明珠廣場分店) -- 銅鑼灣百德新街24-36號；任何在11月12日下午3時至下午6時或11月13日下午2時至下午4時期間曾身處的人士

15. 基道書樓 -- 銅鑼灣禮頓道119號公理堂大樓15樓；任何在11月13日下午4時至下午6時期間曾身處的人士

16. 翠苑甜品專家 -- 銅鑼灣波斯富街83號波斯富大廈地下 A 號鋪；任何在11月13日下午5時至下午6時期間曾身處的人士

17. 香港仔郵政局 -- 香港仔香港仔大道171號金豐大廈地下；任何在11月12日上午10時至上午11時期間曾身處的人士

18. 鵝頸熟食中心 -- 灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市1樓；任何在11月12日中午12時至下午2時期間曾身處的人士

19. 三才魚蛋粉麵 -- 銅鑼灣渣甸坊48號采怡閣地下6號鋪；任何在11月12日下午6時至下午8時期間曾身處的人士

20. 帝豪中菜廳 -- 新蒲崗爵祿街33號 Port33 2樓；任何在11月11日中午12時至下午3時期間曾身處的人士

21. 98號巴士 -- 由利東邨開出往香港仔(成都道)；任何在11月15日上午8時至上午10時期間曾乘搭的人士

22. 38號巴士 -- 由置富花園開出往北角碼頭；任何在11月15日下午6時至下午7時期間曾乘搭的人士

23. 38號巴士 -- 由北角碼頭開出往置富花園；任何在11月15日下午9時至下午10時期間曾乘搭的人士

24. 72號巴士 -- 由銅鑼灣(摩頓台)開出往華貴邨；任何在11月12日下午6時至下午8時或11月13日下午6時至下午7時期間曾乘搭的人士

25. 72號巴士 -- 由華貴邨開出往銅鑼灣(摩頓台)；任何在11月12日上午11時至中午12時期間曾乘搭的人士

26. 新光宴會廳 -- 香港仔南寧街1-5號香港仔中心第3期2樓；任何在11月14日中午12時至下午4時期間曾身處的人士

27. 20M專線小巴 -- 由柴灣東工業區開出往興民邨；任何在11月7日下午5時至下午6時期間曾乘搭的人士

B. 屬再次檢測的指明地方

1. 入境事務處 -- 灣仔告士打道7號入境事務大樓2樓；任何在10月28日上午10時至下午3時期間曾身處的人士

2. 惠康 -- 尖沙咀漆咸道南17-19號帝后廣場地庫；任何在10月29日下午1時至下午4時期間曾身處的人士

3. Marks & Spencer -- 尖沙咀彌敦道63號國際廣場 G3A-G3C 及 UG3-UG4號鋪；任何在10月29日下午1時至下午4時期間曾身處的人士

4. 翡翠拉麵小籠包 -- 尖沙咀廣東道3–27號海港城港威商場3樓3328號鋪；任何在11月6日中午12時至下午6時期間曾身處的人士

C. 其他 (任何在11月3日至11月16日期間曾身處超過兩小時的人士，須於2021 年 11 月 18 日或之前接受檢測)

幼稚園及幼兒園

(1)明愛沙田幼兒學校 -- 沙田文禮路 23-25 號地下

(2)香港基督教服務處摩理臣山兒童發展中心 -- 灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心 1 字樓

(3)明愛堅尼地城幼兒學校 -- 堅尼地城蒲飛路 27 號堅尼地城明愛服務中心 A 座 2 樓，B 座 1 樓部份、M1 樓部份、2 樓

(4)聖公會聖約瑟堂幼稚園 -- 元朗錦上路吳家村 83A

小學

(1)己連拿小學就讀一年級 -- 半山區香雪道 7 號

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責任編輯 李志強