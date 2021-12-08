升中後學習倍感困難　可能是ADHD作怪？

「兒童階段」是人生中的黃金學習時期，童年經歷更會塑造性格，鞏固對世界的認知及個人價值觀。小時候跳跳紮紮、大聲嚷嚷、上課遊魂，父母大多不以為然，認為小朋友只是無心向學，只需多加管教便可。但日子漸長，當孩子升中後，經常因粗心大意、善忘、拖延等等問題，令他們在學業和社交生活中處處碰壁時，家長才驚覺孩子或許患上了ADHD。



ADHD（Attention Deficit / Hyperactivity Disorder）即「專注力失調及過度活躍症」，是一種腦部發展障礙，主要病徵為活動量過多、注意力渙散、自制能力弱及性格衝動1。ADHD的病徵在孩子踏入「兒童階段」後漸變得明顯，並開始影響他們的課堂表現。但有些家長習慣將小朋友的行為與他們的性格掛鉤，導致不少ADHD患者延至「青年階段」才能確診。



認知不足容易導致延誤治療



精神科專科張正平醫生表示，隨著近年大眾對ADHD的認知有所提升，使有ADHD徵狀的孩童更容易被發現。他說︰「每個患上ADHD的孩童都有不同的徵狀，一般來說過度活躍的情況較容易被老師或家長發現，專注力不足的問題則較為隱性。專注力不足的小朋友可能表現善忘、上課發白日夢、做功課粗心大意、無法注意細節等等1，這些情況會比較影響小朋友自身的學業表現，甚少直接影響到課堂秩序，所以較易被忽略。家長或會歸咎於小朋友性格懶散等問題上，總想着加以觀察再下定論，直到孩子長大後升上中小學，當他們自身的學業問題越來越嚴重時，才發現小朋友有機會是患上ADHD。」張醫生慨嘆，很多情況都因為對病徵的不確定，而延誤孩子接受治療的黃金時期。



若初步懷疑孩子患上ADHD時，建議家長可先諮詢不同老師，了解其行為是否在不同環境(例如校園、補習社等等)及不同課堂均有出現並影響其學習表現。若發現孩子有上述情況，便需及早安排他們進行評估，以獲得適當的治療。

▲ 精神科專科張正平醫生表示，隨著近年大眾對ADHD的認知有所提升，使有ADHD徵狀的孩童更容易被發現。

ADHD青少年易衝動誤學業



張醫生續指， ADHD對青少年的影響並非只局限於學業，更會影響他們的自信心和自我形象，形成惡性循環1。他形容青少年因ADHD長久累積不少學業和人際關係的問題，造成極大的心理壓力，有些甚至會出現情緒困擾及對抗性行為。他坦言，若青少年時期仍未能妥善處理，成年後問題將更加嚴重，甚至有可能出現濫藥、危駕、情緒病等更複雜問題1。



藥物與行為治療助克服ADHD



針對ADHD的治療，張醫生提出藥物配合行為治療，效果最為明顯和理想。很多家長表示擔心藥物的副作用，較常見的為胃口不佳，入睡困難等，情況均可透過調節藥物、改變用藥時間或處方輔助藥物來改善1。他亦說藥物治療能提升患者的專注程度，減少活躍及衝動行為，提升上課時的投入度等1。若成績轉佳更能增強他們的自信心，提升他們的自我學習動機。而行為治療則需家人及老師合作進行，通過讚賞及正面回應，加強小朋友的良好行為及學習動機1。



ADHD家長教育錦囊：

1. 安排清晰的工作時間表，每項工作間提供休息時間。

2. 提出清晰且簡明的指示，細化行動工序。

3. 設立獎勵讚賞計劃。

4. 制定具體且不含糊的目標行動。

5. 提供寧靜的溫習環境，遠離令人容易分心的物品。例如:電視和電子產品等。



此專欄由武田藥品全力支持

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C-ANPROM/HK/Vyv/0065 (12/2021)



參考資料：

1. CADDRA - Canadian ADHD Resource Alliance: Canadian ADHD Practice Guidelines, 4.1 Edition, Toronto ON; CADDRA, 2020.