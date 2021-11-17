【娛圈喜事】張秀文嫁入豪門做闊太　公屋出身孝順女為病母停讀港大

▲ 張秀文結婚。

張秀文結婚！現年34歲的張秀文在今年10月被揭與「皮草太子爺」王大業的堂弟王大權（Billy）拍拖，對此段戀情一直十分低調的張秀文事後證實兩人已相戀一年。在昨晚（11月17日），更被爆兩人已拍攝婚照。

事後，張秀文向媒體承認已答應男友求婚，不過因疫情關係，故此明年才擺喜酒，同時她澄清閃婚並非「雙喜臨門」，是被未婚夫誠意打動於答應做王太。

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好學孝順女

《2010年度香港小姐競選》獲得亞軍的張秀文，從小與家人同住在馬鞍山耀安邨，讀書成績不俗的她更考入讀香港大學化學系，可是在大學一年級時卻母親患病，因此孝順女張秀文決定退學打工幫補家計。

而她十分好學，後來以理想成績考入香港城市大學工商管理系，主修日本國際商業研究，在學期間並兼職當職售貨員、模特兒、補習老師等。後來，她參加香港小姐奪亞軍入行。

張秀文曾主持《3日2夜》、《學是學非》等，因為身材出眾受注目，成為宅男女神，並頗多機會任品牌活動嘉賓，她亦十分識做，每次都以性感打扮出現。不過近一年穿著比以前密實減少派福利，估計是為了尊重男友Billy而「封胸」。

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阿Bob撮合好姻緣

至於張秀文的未婚夫Billy雖然屬富二代，卻不靠祖蔭，在港大經濟金融系畢業後在銀行工作，之後開自立門戶從事IT業打出江山。他與江嘉敏男友、電競公司高層Anthony為生意合作夥伴。

有指，張秀文與Billy由林盛斌（Bob）撮合，二人一同主持綜藝節目《你估我唔到》後，阿Bob覺得張秀文條件不錯卻沒有男友，於是介紹Billy給她認識。

之前朱慧敏（Queenie）與醫生陳良貴（Jason）認識兼後來拍拖、結婚成幸福人妻，也是由阿Bob一手撮合，面夠廣的阿Bob成娛圈最強月老。