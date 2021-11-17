【本地展覽】文化博物館展出榮念曾50年藝術創作　庭園花牌秘密花園＋《天天向上》漫畫必看

▲ 文化博物館現正展出榮念曾50年藝術創作。

榮念曾是國際文化交流及發展的倡導者和重要推手，現年78歲的他，於1970年代初在紐約已洞悉研究、交流和政策推動的重要性，回港後除實驗舞台和《天天向上》創作外，同時積極推動和創立不同的國際文化交流平台，如國際文化多樣性網絡、亞洲藝術網絡、世界文化論壇、亞洲區基金會及民間組織會議、城市文化交流會議等，為香港奠定成為中外文化交流中心的基礎。

▲ 展品包括被榮念曾邀請的不同界別人士所創作的「天天」塑像。（政府新聞處圖片）

榮念曾亦是實驗藝術的先驅，他於1970年代開展跨媒體藝術創作，包括電影、漫畫、裝置、錄像、舞台與概念藝術，並於1982年參與成立藝術團體進念 ‧ 二十面體，同年帶團到台北演出交流，現為進念 ‧ 二十面體的聯合藝術總監。榮念曾以舞台上下作為藝術實驗交流的平台，五十年來，他不斷邀約來自不同媒介、不同地區、不同文化的藝術家共同探索跨界創作及對話。

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是次展覽是榮氏經典創作的重塑與延伸，包括曾在香港及柏林展出的《錄像圈》、在美國華盛頓國家廣場展出的《天天向上》大型竹棚花牌裝置、在歐美亞洲創作及展出的《天天向上》概念漫畫及塑像。著名設計師劉小康、進念 ‧ 二十面體的聯合藝術總監暨行政總裁胡恩威及國際交流總監黃裕偉擔任是次展覽的客席策展人，向觀眾介紹榮氏多年來在跨媒體及實驗藝術、視覺及表演藝術、藝術評論、文化倡導、傳統工藝保育及發展等方面的視野和貢獻。

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實驗實驗展- 榮念曾創作50年

地點：香港文化博物館

日期：即日至2022年3月14日

免費入場

編輯：葉翠華