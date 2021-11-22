轉季手腳冰冷體虛易攰？可能是腎虛！進補天然石斛、瑪卡可養腎保健

香港人工作壓力大，經常加班熬夜，容易壓力爆煲，加上飲食不定時，又喜歡重口味食物，導致身體逐漸虛弱。下星期更有一道冷鋒殺到，氣溫將急降10度，體虛的人士容易手腳冰冷，這可能是腎虛的警號！中醫認為腎是五臟六腑之本，主理人體生長發育、調節代謝及分泌，故要養身，必先要從養腎開始。養腎除了要從生活習慣入手，選擇優質的天然保健品亦同樣重要。

▲ 小粒金絲石斛是腎虛救星。

石斛配瑪卡滿足男、女士健康需要



中醫長久以來視石斛為補腎良品，由《神農本草經》到《中華人民共和國藥典》等多部古今醫書，都認為石斛對改善手腳冰冷、面色蒼白、容易疲勞等因腎虛引致的亞健康問題有效。最近中醫藥研究發現，將有「秘魯人參」之稱的瑪卡，配合石斛服用，對腎虛效果更為顯著。瑪卡近年在男士間大受歡迎，它廣為人知的壯陽功效令不少人誤以為只適合男士食用。事實上，科學家發現，瑪卡的好處源於它能促進人體的腦下垂體達至最佳表現，從而改善分泌系統，提高身體機能，不論男女也能見效。

▲ 有「秘魯人參」之稱的黑瑪卡，配合石斛服用，對腎虛效果更為顯著。

健腸護肝 益胃生津



除了補腎，石斛也是中醫公認的益胃生津佳品，《本草綱目》、《本草綱目拾遺》、《中華人民共和國藥典》等，都提到增強脾胃功能，幫助消化，改善胃氣腹脹等功效。古老智慧更得到現代科學引證 ，石斛所含豐富膳食纖維，有效促進腸胃蠕動和腸道益菌生長，或有助穩定血脂及膽固醇，維持腸道和肝臟健康。研究亦指出，石斛多醣能增強免疫，緩和脾胃不適症狀。雖然臨床證實，石斛和瑪卡具有以上一系列益處，但兩者都有多個等級和產地，當中品質參差，或會影響功效。另外，就算買到優質藥材，若要自行煲藥或磨粉，相信也會難倒不少繁忙的都市人。最理想當然是由有信譽的公司代勞。



十全補品 石斛黑瑪卡粉



大棧多年來作為最受歡迎的瑪卡品牌之一，信譽超卓。除了有多種原粒瑪卡產品，大棧更首創將最優質的秘魯特選大黑瑪卡，以日本專業技術生產，推出「秘魯山頂純正黑瑪卡粉」，備受市場認同。之後相繼推出「秘魯美肌輕盈紫瑪卡粉」及「強身活血三七黑瑪卡粉」，也深受消費者喜愛。

▲ 石斛黑瑪卡粉對年輕夫婦來說，在備孕階段尤其適用。

近日大棧的中醫團隊將微寒的石斛和偏溫燥的瑪卡以1:1比例配搭，推出全新的「Miss Maca 補腎養胃石斛黑瑪卡粉」，適合不同體質人士保健，有助紓緩都市人腎虛、脾胃問題、及滿足女士健康需要。產品採用中國精選優質石斛及秘魯特選大黑瑪卡，原料入口日本前均須取得重金屬、農藥測試，瀕危證等多個合格證明，確保食用安全，再由逾180年歷史的日本漢藥局——本草閣，以1:1黃金比例打磨成粉，不單更易吸收，而且兩者配合藥性中和，適合關注腎虛、脾胃問題、及女士健康人士。

亦有數據顯示，此石斛瑪卡配搭能幫助女士養宮調經，提升精力和耐力。對年輕夫婦來說，在備孕階段尤其適用；對於踏入更年期的女士，就能紓緩更年期引致的不適，對抗疲勞，亦有效抗衰老和改善肌膚暗啞等問題，一小包就擁有十大補身功效，值得一試。

▲ 「Miss Maca 補腎養胃石斛黑瑪卡粉」一盒30包，全部獨立包裝。每日一包即沖即飲，入口天然清新，膠質豐富，真材實料，長期服用效果顯著。

（資料由客戶提供）