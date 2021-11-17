【東張西望】為聾啞女出頭反駁霸樓女保安　林希靈被讚富正義感屬TVB清泉

▲ 為聾啞女出頭大鬧霸樓女保安，林希靈被讚是清泉富正義感。

《東張西望》近日報道有關聾啞人士美華單位被女保安娟姐侵佔事件，《東張西望》主持林希靈於昨晚（11月16日）播出的一集中終於忍不住「爆Seed」，質問娟姐：「你咁樣好無人性喎！你又話好錫佢？」

事後，網民大讚林希靈有正義感，稱讚她是「大台清泉」。

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聾啞女無家可歸

TVB節目《東張西望》近日報道一宗有關單位佔據的個案，聾啞人士美華一直與父親同住，受對方多年來的照顧。

直到2017年，美華爸爸過身後，住所大廈的保安娟姐憑著美華爸爸的遺囑得到單位，並與兒子進駐在內，更把美華趕出單位，令美華要長期在單位外的走廊露宿，即使八號風球不讓她入內暫避。

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至昨晚播出的《東張西望》，娟姐讓《東張》主持林希靈及攝製隊進單位內拍攝，講述自己得到單位的緣由，解釋美華爸爸患病期間由她貼身照顧，同時聲稱為對方支付債務及殮葬費。

所以娟姐指，美華爸爸在遺囑上把物業轉贈給她，強調自己有付出所以有收獲。

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林希靈爆Seed

前往現場採訪的林希靈聞言即不禁反駁：「但你付出跟收獲不成正比，你付出十多二十萬，但層樓起碼值二、三百萬。」娟姐繼續以她的「道理」回應：「你同我計銀碼無得計架喎。」

後來娟姐決定讓美華入內把個人物品搬走，但又突然決定報警把美華趕出屋外，被苦苦相逼的美華因先天缺陷而「講不出聲」。

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眼見娟姐一直逼美華搬走、露宿街頭，林希靈終於忍不住：「咁佢瞓邊呀？咁樣好無人性喎！佢咁多年係度住，而家已經50幾歲喇喎。你又話你好好人好錫佢嘅？而家即係點呀？」

娟姐突然被「爆Seed」林希靈激起情緒，步步進逼更越講越大聲：「你係咪要惹嬲我呀？」林希靈未有因此退縮繼續追問，最後娟姐敗走回到屋內，林希靈則一臉無奈安撫著美華。

▲ 林希靈身形健美。（instagram圖片）

林希靈被封大台清泉

節目播出後大批觀眾對美華感不值，亦有很多觀眾大讚林希靈的表現，指她有正義感又夠勇，封她為「大台清泉」。

而林希靈自2019年加入《東張西望》後，一直表現都非常稱職。曾在節目組安排下為一名行動不便的男士進行家居大掃除，見到蟑螂屍體也表現平靜，快手清理。

另外，又試過為了測試減肥果汁，親身試飲足足一星期，為了節目賣力又賣命。

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與男友創立美食品牌

現年31歲的林希靈畢業於多倫多大學，其兄長是東區裁判法院第二庭裁判官林希維。

她於2012年參加TVB舉行的「不得了人才招募」而簽約入行，起初主力擔任收費台及娛樂新聞台主播，後來轉往兒童節目組，曾主持《放學ICU》、《Think Big天地》等，2019年加入《東張西望》。

喜愛運動的她涉獵爬山、跑步、籃球等活動，其男友為同樣熱愛運動的ViuTV主持陳安立，二人更在去年合作創立自家美食品牌「口張開」，共投資六位數字。