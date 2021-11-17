【幼兒鯁喉】10個月大男嬰餐廳鯁喉險窒息　食客1急救工具吸出異物救回一命

▲ 食客的急救工具，救回孩子一命。

兒童鯁喉，若不及時採取適當的急救措施，孩子隨時有生命危險。美國南卡羅來納州一名10個月大的男嬰，近日與父母在餐廳進餐時噎到，父母急忙以哈姆立克法急救，惟無法將食物取出。慶幸有一名食客，從車上取來一樣急救裝備，成功將異物吸出，令男嬰撿回一命。

▲ 媽媽不斷拍兒子背部，試圖令他吐出異物。（影片截圖）

據外媒報道，10個月大男嬰Gabriel早前與父母在餐廳進食，不料Gabriel被一塊美式鬆餅鯁喉，媽媽Jayne Koehler見狀，立即伸手輕拍他的背部，本想孩子會吐出異物，不過Gabriel和丈夫John很快意識到情況嚴重，因為兒子的臉色已經發青。

媽媽急忙大聲呼救，並急得哭起來。餐廳內其他食客亦趕緊上前幫忙，惟使用了哈姆立克急救法仍無法把異物取出。媽媽坦言，當時以為孩子快沒命。

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使用LifeVac救回一命

正當眾人都圍住Gabriel時，食客Major Hillard在一片混亂中衝出餐廳，跑回車上拿來名為LifeVac的急救裝備再衝回餐廳，將這個氣道抽吸器覆蓋在Gabriel的嘴上，成功將異物吸出，讓孩子再次恢復呼吸。

當我完成最後一次拉動時，孩子的眼睛突然睜開，開始大口喘氣。

父母和所有食客、職員都鬆一口氣。據了解，LifeVac是一種便攜的急救設備，用於清除呼吸道的阻塞物，Major把這設備放在車上5年，這是第一次使用，所幸及時派上用場。Jayne夫婦都十分感激他的義舉。

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醫生︰食物跌入氣道後易阻塞

兒科專科醫生劉成志曾接受TOPick訪問指出，年紀愈小的孩子，氣道愈小，食物跌入氣道後更易阻塞，故建議要切細食物予幼童進食。他又指6個月大以上的嬰兒，開始可吃固體食物，2歲前也應剪碎食物，2歲後也應該切碎點、讓小孩慢慢適應。此外，兒童不專心或心急進食，容易誤將食物吞進氣管。

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責任編輯：王明芳