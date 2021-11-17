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Gucci世紀聯乘Balenciaga鄭秀文Do姐搶先潮用　爆款手袋The Hacker Project粉絲必搶

休閒消費 12:34 2021/11/17

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

Wyman、Do姐和Sammi齊用上Gucci與Balenciaga合作的The Hacker Project手袋。

不經不覺Do姐（鄭裕玲）的電台節目《口水多過浪花》已經超過10年，在節目中所聽所聞，這位阿姐級的影后絕對不與時代脫節，近年除了將節目內的訪問環節作直播外，更在開咪前拍照放在個人instagram上，昨天見她在ig中上載拿著最新手袋，這不就是剛剛面世Gucci X Balenciaga不足一星期多的手袋﹗

Sammi用上The Hacker Project Hourglass手袋。（$20,000/圖片sammi ig）

今天高級時裝品牌找其他品牌以作聯乘推出產品，早已司空見慣，但過往品牌選擇的合作對象都是兩者性質各異，大家在不同市場上各有位置，但今次Gucci與Balenciaga合作可以說是世紀合作，兩者雖然是在同一開雲集團旗下，但畢竟各自為政，而且由不同設計師主理，今天兩者合作，目的顯是為了帶來更大的話題性。

這一次兩個品牌合作的系列名為The Hacker Project，雙方的設計師都明言這不是一個聯乘系列，而是兩個品牌的一次互相用上對方最好的地方來加以發揚光大，例如雙方用了對方的iconic的手袋，圖案、又或是服裝上的線條。

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當中的例子包括在Gucci的Jackie 1961 Hobo bag上可見Balencaiga的BB Monogram圖案，又或是在Balenciaga仿如梯狀的Hourglass手袋上用上Gucci的GG Monogram等。當然整個系列內的項目非常多元化，小至耳環、卡片套、到球鞋和羽絨大褸都一一落齊，儼如另一個大型的冬季系列模樣，對雙方品牌的擁躉來說，都是一個必定掏腰包的系列。

產品查詢：Balenciaga（2798 8892）、Gucci（2199 7728）

記者：何偉雄

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