【幼兒健康】調查指逾半幼兒蛀牙　4成需進一步驗眼

▲ 受惠家長柯太。（陳靜儀攝）

「賽馬會童亮計劃」追蹤調查亦發現逾半基層幼兒有蛀牙問題，近4成個案需要接受進一步眼科檢查，有一成幼童需要戴眼鏡。有幼稚園校長指，發現5歲學生竟有十多隻蛀牙，復課後也發現不少學生肚腩「多咗肉」；亦有家長指，疫下女兒常困在家中，又愛吃零食，逐漸變超重。

另外，調查指出幼兒現營養失衡等健康問題，專家籲加強家長健康教育。即看：【下一頁】

▲ 「賽馬會童亮計劃」追蹤調查亦發現逾半基層幼兒有蛀牙問題。（陳靜儀攝）

疫下常在家吃零食 漸超重

追蹤調查顯示，超過一半基層幼兒被評估至少有一顆蛀牙，調查團隊指不少家長誤以為乳齒不重要，但口腔細菌會影響幼兒身心健康和發展，並可導致心臟病，籲家長勿輕視。

而調查亦發現，近4成幼兒需要接受進一步眼科檢查，並有1成需佩戴眼鏡，團隊估計或與居住環境有關。

香港基督教服務處李鄭屋幼兒學校校長蘇媛媛表示，不少家長如調查所指忽略為孩子清潔乳齒，舉例有5歲學生有十多隻蛀牙。她又指，復課後發現學生不論男女均明顯長胖，肚腩亦多了肉，因此學校每天會讓學生活動59分鐘，如做伸展運動等。

而參與計劃的柯太也表示，女兒以前很瘦，每天都會到公園運動，但疫情下經常留在家中，每天只看電視又多吃零食及汽水，令肚腩慢慢長出，已出現超重問題。她又指，自己煮飯均會多菜小肉，原以為孩子很健康，但參與計劃後始發現原來平時炒菜加罐頭鯪魚，納質會很高，已透過計劃學習制定營養餐單，現已學懂應如何照料孩子的飲食。

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記者：黃小冰