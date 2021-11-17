【新冠肺炎】曾祈殷倡機組人員抵港後到指定地點檢疫　與一般市民看齊

▲ 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

國泰航空接連有3名貨機機師從德國法蘭克福抵港後，於豁免檢疫期間確診新冠肺炎。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，外國的染疫風險較港人高，認為所有從外地返港人士都應要嚴正看待。他認為機組人員應與一般海外回港市民一樣，入住隔離酒店或指定地點進行檢疫，這個做法比較安全。

曾祈殷今早（17日）接受電台訪問時指，外國染疫的風險比香港高，任何人從外地返港都應要嚴正看待。由於三名機組人員返港前曾入住德國同一間酒店，為免有第五波的爆發，安排其他機組人員入住檢疫中心是合適的做法。

至於國泰現要求海外回港機組人員，抵港後首3日進行家居檢疫，曾祈殷認為「始終要做啲野」，認為衞生防護中心亦應考慮有關問題，包括有關機組人員的同住家人是否也一樣應接受醫學監察、檢測問題等。

他們每日都需要做抗原測試，但如果只是抗原測試而非核酸檢測又是否足夠呢？抗原測試是自己做，還是有人幫他們做呢？衞生防護中心應要考慮國泰的指引是否足夠。

他認為所有機組人員都應入住檢疫酒店，檢疫時間要視乎是否已接種疫苗，要與一般市民的檢疫措施看齊：

機組人員返港後要在家接受醫學監察，無法上班，倒不如與一般海外回港市民一樣，入住隔離酒店或指定地點進行檢疫，這個做法比較安全。

他指出，如果有隱性傳播鏈出現在社區，或會影響日後與內地通關的問題，港府應與航空公司溝通，其中一個方案是航空公司聘請多些機師及機組人員，以便調動，認為政府有責任與航空公司溝通。

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良於另一節目中表示，歐洲疫情剛開始反彈，如本港機組人員繼續獲得豁免檢疫，相信從歐洲國家返港機組人員確診個案會陸續有來，建議應讓機組人員提前接種第三針，減低他們受感染風險。

最新影片：【TOPick診症室】眼科醫生拆解葉黃素護眼功效 一招自測黃斑視力

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩