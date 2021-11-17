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【蜘蛛俠：不戰無歸】最新預告再爆絕密劇情　三代反派齊集對付蜘蛛俠

娛樂 10:50 2021/11/17

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《蜘蛛俠：不戰無歸》

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）將於12月15日上畫，早前釋出首波預告，因出現了第一代《蜘蛛俠》歹角八爪魚博士已令影迷震奮，而今日Marvel再推第二個官方預告，當中內容肯定更叫粉絲尖叫。

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湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》今集講到蜘蛛俠因被公開了身份，故感到十分煩惱，於是請求奇異博士施法把世人忘記真相，可是卻因此誤開了多元宇宙之門，令到不同時間線的人物重現在此時空。

剛推出的第二個預告，就有剛去三代《蜘蛛俠》的反派齊集，除了八爪魚博士，並有首代的綠魔、及沙人，以及第二代蜘蛛俠的的蜥蜴人及電王。

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其中八爪博士來到今集的時空後，竟跟這個Peter Parker似放下敵對關係，有不少和平對話，令人好奇二人的關係，最後蜘蛛俠為了讓這些反派回去自己的宇宙，跟他們展開對決。

當中畫面重現《蜘蛛俠：驚世現新》中女主角從高空中墜落，蜘蛛俠奮力拯救的經典畫面，向過去系列致敬。

撰文 : TOPick柴犬出動

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