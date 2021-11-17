【新冠肺炎】本港新增3宗輸入個案　全部帶變種病毒

▲ （梁偉榮攝）

衞生防護中心今日（17日）新增3宗輸入個案，至今本港個案累計12,392宗（包括12,391宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案，全部涉及變異病毒株的感染。個案涉及2男1女，年齡介乎21至45歲，兩人由A組指明地區（高風險）抵港，一人由B組指明地區（中風險）抵港。一人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，一人在檢疫期間確診。個案12,397是早前輸入個案（個案12,392及12,393）的密切接觸者，他於竹篙灣檢疫中心確診。

詳情如下：

第12,395宗：21歲男，有病徵，11月15日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，今年6月10日及7月1日在香港接種兩劑復必泰疫苗

第12,396宗：35歲女，無病徵，11月13日從韓國經航班KE607 抵港，今年7月19日及8月9日在韓國接種兩劑復必泰疫苗

第12,397宗：45歲男，無病徵，11月13日從巴基斯坦經土耳其乘搭航班TK083抵港，今年5月23日及6月13日在香港接種兩劑復必泰疫苗

昨日（16日）新增1宗個案為輸入個案，涉及一名21歲女子，由A組指明地區（高風險）抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，患者帶有L452R變種病毒；另今日有初步確診少於10宗。詳情即看【下一頁】

政府深夜就最新強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處36個指明地方人士，在11月18日之前接受新冠病毒核酸檢測。政府解釋，因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，共有27個指明地方被納入強制檢測公告，包括香港迪士尼樂園、柴灣新翠花園４座、香港仔逸港居３座等。詳情即看【下一頁】

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