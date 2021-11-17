【全民造星IV】嬰兒ICU護士Ash擁天籟之聲　從生離死別感悟奮力追夢

ViuTV《全民造星IV》在昨晚（11月16日）播出的一集是「聲星對決」，一眾擅於唱歌的參賽者對戰，當中較受注目的是81號鍾卓穎（Ash），本身為嬰兒ICU護士，她先後被兩位導師、評判、花姐、阿Wing稱讚歌聲，看來Ash實在絕對有力成為女團當中「高顏值」的唱將！

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Ash任職嬰兒ICU護士

《全民造星IV》導師梁祖堯（阿祖）稱Ash唱歌如天籟、天使，指他與另一導師許廷鏗（Alfred）在首輪面試聽過Ash的表現是呆了。

而任職嬰兒深切治療部護士的Ash之所以參賽追夢，原來也如工作時的感悟有關：「照顧了一些BB一段時間，但可能他們兩歲時就要離開世界。就知道不是每一個人也可活到一定歲數、做自己想做的事。如果仍要為自己嘅膽量而去放棄一些可以嘗試嘅嘢，將來一定會後悔。」

阿祖問Ash面對那麼多生離死別會否仍流淚，Ash說：「會，可以做的事也做完了，只可以對著他們哭，但也有其他工作需處理」。阿祖請她記著自己擁有的親和力，認為是表演者需有的特質，兼評定她是A-grade的人。

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花姐：我鍾意佢

在首輪比賽中，Ash從容地唱出《All About That Bass》，花姐聽著Ash演出，爽快地話「我鍾意佢」，阿祖也說了「我都鍾意佢」、「箍牙都靚嘅人」、「同埋佢個樣好上妝」。阿Wing則認為Ash像Angelababy呢！

評判鄭融、Donald也看得相當投入、開心，Donald問：「你是否很喜歡唱歌而練成這樣的功力？」Ash指自己的哥哥、姐姐也愛唱歌，就發現自己也有天份。Donald也要求Ash唱廣東歌，她就清唱一小段JW的《矛盾一生》。

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Ash3:0不敵對手

Ash與同樣為唱將的歌手陳泳伽（WINKA）對決，先出場的WINKA自信地唱出《If I Ain’t Got You》。

而評判、阿祖也指兩位也很好。面對如此艱難的決定，評判最後一致選擇WINKA，即是Ash需要等待復活機會。花姐指，Winka唱得好就不用加入許廷鏗組，阿祖最後按燈令WINKA成為其組員。

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主持強尼私心表示仍想於比賽中聽到Asha的歌聲，再加上她深受導師、花姐、阿Wing與評判的喜愛，似乎「復活」不是太有難度呢！

Ash的亮眼表現也受到網民關注與喜愛，於ViuTV的Youtube留言表達支持：「把聲真係好chill，唱得令人覺得好舒服」、「又一個十強出現」、「女團的靈魂人物，好有potential 」、「主音&領唱人選，有自己獨特性，女團之選」、「根本可以直接出道」。