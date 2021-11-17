【食不安心】3人食米線後驗毒呈陽性　揭黑心食店加罌粟入米線

▲ 3名男子食米線後驗出吸毒反應，繼而揭發食店在湯底中加入可令人食上癮的「罌粟」。

米線是深受港人歡迎的食物，但過往也有不少坊間傳言，指米線美味的背後可能暗藏「玄機」。內地有3名男子日前因牽涉一宗案件而需接受尿液檢驗，並被驗出吸毒反應，惟3人並未有吸毒史與相關症狀。經警方調查，最終發現原來與3人曾到同一食店食米線有關，繼而揭發該食店竟在湯底中加入可令人食上癮的「罌粟」。

據內地媒體報道，四川攀枝花市警方日前處理一宗案件時，安排5名疑犯進行尿液檢驗，結果發現其中3人對毒品呈陽性反應。然而3人堅稱冤枉，表示並無吸毒。

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警方繼而進行調查，發現3人曾相約在一間羊肉店食過米線。當局於是派員到該食店突擊檢查，並在廚房中查獲罌粟果，同時在湯底中檢驗出含有罌粟成分。店主其後承認，為了讓羊肉湯味更鮮味，他會在湯頭中加入罌粟下去熬煮，目前他已因涉嫌生產有毒食品罪被當局拘捕。

而除了這間食店之外，當局亦突擊檢查了其他同類型食店，並在另外一間羊肉湯鍋店的湯底中，驗出含嗎啡實測值為143微克/千克。

罌粟可麻醉止痛催眠鎮痙

根據香港浸會大學中醫藥學院的資料，罌粟（Papaver somniferum L.）為一年生或兩年生草本，屬於罌粟科（Papaveraceae） 、罌粟屬（Papaver）。罌粟主要含含多種生物鹼、嗎啡、可待因等成分，有麻醉止痛、催眠鎮痙、止瀉、止咳等功效。

罌粟殼（Opium Poppy Peel）為果實及種子類，是來自罌粟科植物罌粟（Papaver somniferum L.）的乾燥成熟果殼。罌粟殼性味酸、澀、平，有毒；有斂肺、澀腸、止功效，可用於久咳、久瀉，脫肛，脘腹疼痛。

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責任編輯：羅嘉欣