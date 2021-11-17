【追女神食譜】陳嘉慧超進擊主動狂撩施焯日 　「後生女」杜穎珊自爆異性飯腳達10人

▲ 施焯日跟林正峰於節目裡要「追求」兩位女神。

一連二十集的J2節目《不能只有我看到的便利店追女神食譜》於明晚及周五晚（18及19日）播出第五及第六集，兩位「女神」嘉賓分別《醫醫，我不想再病了》的「陳姑娘」陳嘉慧（Erica）、以及有「後生女」杜穎珊（Sandy）。

本周「追求」女神的主持分別為施焯日（Arthur）及林正峰，負責掌舵「便利廚房」的黃亞保分別為兩位女神炮製法國及四川菜。

出名怕醜的Arthur「追求」Erica時可謂困難重重，首先Erica甫接電話即反問：「邊個Arthur？」當他讀出首個爛Gag餸名「肝腸寸斷烤多士」時，Erica既然全沒反應，令Arthur大感挫敗。

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Erica之後更來個大反擊，不但教Arthur如何增加「男友力」及以日文追女仔，又笑指Arthur如甜品般一樣甜，進擊得令Arthur呆立當場。

另外當知道幕後大廚為保哥時，Erica不但出招約保哥吃飯，還馬上拿出手提電話向保哥「抄牌」。

反之Sandy對於爛Gag餸名相當有反應，未待林正峰開口搞Gag，她已經笑咪咪，尤其聽到「Control me very 骨」時，更是笑至瞇起雙眼，相當可愛。

▲ 對於爛Gag餸名，Erica好捧場。

Sandy自爆感情踏上偏向「M底」，又大方透露高峰期有十名異性飯腳，皆因她覺得每個朋友都能夠有發展空間；不過喜歡謙厚男的Sandy，直言對認叻男沒有好感，阿峰聽畢即臉露難色，令人懷疑他的謙厚沉實度。

▲ 杜穎珊謂男友唔可以「認叻」，林正峰即對號入座。

是集保哥除了教大家如何將「魚肉腸」變成鵝肝醬咁好味，及煎帶子的秘訣外，更簡單地以香辣薯片、蜜糖及芝麻，炮製出五星級美食—燈影薯片，味道亦令Sandy十分滿意。