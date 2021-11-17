【薛丁格的貓】相隔5年再推廣東碟　容祖兒拍照騷完美腹肌

▲ 容祖兒大騷線條美。

睽違5年，容祖兒今日（11月17日）推出全新廣東大碟《薛丁格的貓Schrodinger's Cat》。廣東大碟一共收錄了過去6首冠軍歌和3首新歌，大碟包裝亦玩味十足。祖兒在碟內的相冊展現多種不同造型，當中更不乏大曬結實腹肌照片。

容祖兒新廣東大碟收錄歌曲包括：2018年《心之科學》、2019年《Pretty Crazy》和《一種永遠》、2020年《悲觀生物學》和《東京人壽》、2021年《煙花紀》和新歌包括了《不配》、《辛苦你了》和《明天見》。

▲ 很久未出新碟。

同樣的情境有着不同的體悟、歌曲的故事承載不同的面貌和結局。當《不配》對應《煙花紀》；《一種永遠》對應《辛苦你了》；《明天見》對應《東京人壽》；《心之科學》對應《悲觀生物學》；當容祖兒遇上容祖兒的《Pretty Crazy》。

大碟的意義是以蛻變過程、勇敢前進、成長智慧作為最堅定的態度。同時，以呈現不同的音樂風格、不同角度和層次的內容，唱出一種全新強大的力量。這完全反映着量子力學裡，多角度所呈現出來的樣貌、情緒、思考的化學效應。不要忘記，每個人的結果都在選擇中產生，也在選擇中茁壯！

祖兒在碟內的相冊展現多種不同造型，當中更不乏大曬結實腹肌照片。隨碟亦附上兩張分別紅色及藍色的透明膠片，只要把膠片放在相片上，相中便會即時呈現另一形態的祖兒，大玩視覺錯覺元素。

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