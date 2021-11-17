【維港泳】維港泳12月12日復辦　一文看清報名詳情及防疫要求

▲ 「新世界維港泳」賽事將於12月12日（星期日）早上舉行。（主辦單位提供圖片）

由新世界發展有限公司冠名贊助、中國香港游泳總會（泳總）主辦的年度體壇盛事「新世界維港泳」賽事將於12月12日（星期日）早上舉行，全新賽道改由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。今屆參賽名額為1,500個，今日上午10時30分起接受網上報名，至11月22日截止。參加者須完成接種、出示48小時內陰性檢測證明，並使用「安心出行」。

▲ （主辦單位提供圖片）

今年賽事繼續設有「競賽組」和「優悠組」，名額合共1,500個。由於名額有限，今年「競賽組」只供2019年入圍競賽組泳手報名並以水試或其他認可成績為準則，較快者可獲參賽資格。至於「優悠組」，若報名人數超過名額，大會將會進行抽籤，並於11月25日公布抽籤結果，部分名額將優先給予2019年入圍的泳手，中籤的泳手須於11月底參與水試，通過水試者便能參加「優悠組」的賽事頁。

所有「新世界維港泳2019」的「優悠組」及「競賽組」入圍泳手，可享賽事報名費半價優惠，並獲豁免繳付水試及行政費用。而今年未有報名或未能成功抽中參與賽事的2019年入圍泳手，其優先參賽資格將獲順延至明年，並可享報名費半價及水試與及行政費豁免。

泳手須接種兩劑疫苗 賽事48小時前病毒檢測

因應新冠疫情，今屆入圍參賽者須在比賽前14日或之前（即11月28日或之前），須完成接種2政府認可之疫苗；領取選手包當日，亦即活動舉行前48小時內，接受由主辦單位為泳手免費安排的政府認可新冠病毒核酸檢測，並取得陰性結果；泳手須遞交電子健康申報表，確認賽事前21日（即11月20日或之後）未有離港，以及比賽當日，使用「安心出行」手機應用程式，以進入會場。

為進一步保障參賽者，大會除了在會場加設大量酒精搓手液、社交距離提示外，亦將在報到處設置體溫監測設備，並在終點設有兩個口罩派發處，以便完成賽事的泳手做好防疫措施。

報名詳情及要求

網上報名日期：

2021年11月17日 上午10時30分至11月22日晚上11時59分

抽籤結果查閱日期：

2021年11月25日 下午3時於新世界維港泳網頁內填上個人資料後查閱

水試名單公佈日期：

2021年11月25日 下午3時於泳總及新世界維港泳網頁公佈

水試日期及地點

2021年11月27日 (東涌游泳池)

2021年11月28日（中山紀念公園游泳池）

2021年11月29日 (東涌游泳池)

水試結果及參賽名單查閱日期

2021年12月1日 下午3時於新世界維港泳網頁內填上個人資料後查閱

領取選手包及檢測日期

2021年12月10日（上午9時至晚上8時）

2021年12月11日（上午9時至中午12時）



*領取地點為觀塘海濱發現號01，主辦單位屆時會為泳手免費安排政府認可的2019冠狀病毒病核酸檢測

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記者：郭詩詩