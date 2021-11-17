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【新店情報】太子全新意式小店引進傳統及特式食品　白松露牛油+傳統氣泡酒

休閒消費 15:53 2021/11/17

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

主打意大利傳統及特式食品的MenuItaliano HK於今年9月登陸太子，大家可買到市面上少有的意大利美食及食材。（圖片由店鋪提供）

喜歡意大利文化及美食的朋友有福了！主打意大利傳統及特式食品的MenuItaliano HK於今年9月登陸太子，大家可買到市面上少有的意大利美食及食材，例如意式傳統氣泡酒及白松露牛油。

Menuitaliano是一間食品供應商，位於意大利帕馬巿，食品主要供應歐洲的餐廳及酒店。而MenuItaliano HK是Menuitaliano的香港獨加代理商，引進意大利傳統及特式食品到香港，透過互動及分享，藉此希望可以與不同人士交流意式食品文化，旅遊，烹調心得等等。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
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特色食物

"Brusa" bakery

關於卡尼思脆莉 ( Canestrelli Biscuit ) 的製作方法，最早可以追溯到聖經時代，Brusa手工烘焙，由麵包師傅 Secondino Brusa 創立於西元1974年，始於Biella ( 位於Piemonte北邊 ) ，皮埃蒙特 ( Piemonte ) 是義大利公認最棒、最大、最富有傳統味道的糕點製造區，且從好幾世紀以前Piemonte就是生產品質最佳的巧克力的生產地。

Limoncino

傳統的檸檬酒一般冰鎮後作為晚飯後的餐後酒。在阿馬爾菲海岸，檸檬酒一般裝在同樣也被冰鎮過的小陶瓷杯中，這一傳統隨後也被傳到了整個義大利。檸檬酒還可以用來製作雞尾酒，糕點和冰淇淋

地址：太子西洋菜街北211-213A騏昌大廈地下1號鋪

營業時間：星期六、日中午12時至下午9時、星期一至五下午1時至9時

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責任編輯：王芷瑩

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